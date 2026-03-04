Ευρυδίκη: Οι πρώτες που θα σηκώσουν το δάχτυλο σε μια γυναίκα, είναι οι ίδιες οι γυναίκες

0

«Έχουμε τεράστια δύναμη και θα πάμε μπροστά μόνο στηρίζοντας η μία την άλλη»

Αμφίβολη ότι υπάρχει στην πράξη η γυναικεία αλληλεγγύη είναι η Ευρυδίκη, όπως δήλωσε στην εκπομπή «Breakfast@star» και στον Πάνο Παπαδόπουλο.

«Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να κατακτήσουμε κι αυτό. Δηλαδή, να σταθούμε η μία γυναίκα δίπλα στην άλλη και να τη στηρίξουμε πραγματικά», είπε αρχικά η Ευρυδίκη σε ερώτηση για την γυναικεία αλληλεγγύη και συνέχισε:

«Το βλέπουμε να συμβαίνει καθημερινά. Οι πρώτες που θα σηκώσουν το δάχτυλο σε μια γυναίκα, είναι οι ίδιες οι γυναίκες.

Εγώ σε όλη μου τη ζωή πορεύομαι με αυτό, αγαπάω και στηρίζω τις γυναίκες. Έχουμε τεράστια δύναμη και θα πάμε μπροστά μόνο στηρίζοντας η μία την άλλη».