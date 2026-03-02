Γιάννης Ξανθούλης: Όταν είδα αυτό που έπαθε η Μαρινέλλα, κατάλαβα ότι ήταν το τέλος

0

«Δεν αντέχω να σκέφτομαι πως υποφέρει»

Για το νέο του βιβλίο, αλλά και τη Μαρινέλλα μίλησε ο Γιάννης Ξανθούλης στην εκπομπή «Buongiorno».

«Το νέο μου βιβλίο μιλά για δύο αδερφές από την επαρχία που έχουν σαν στόχο να έρθουν στην Αθήνα», είπε αρχικά ο Γιάννης Ξανθούλης και συνέχισες ως εξής:

«Δεν πίστευα πως η συγγραφή θα με συντηρούσε, η μεγάλη επιτυχία ήρθε με το βιβλίο “Πεθαμένο λικέρ”. Ο κόσμος πέθαινε από τη ζέστη και εμείς είχαμε ουρές για να αγοράσουν βιβλίο με τίτλο “πεθαμένο”. Γράφω ακόμη με μολύβι, γιατί παράλληλα ζωγραφίζω στις σημειώσεις μου».

Ο Γιάννης Ξανθούλης ανέφερε επίσης: «Έχω γράψει βιογραφία για τη Μαρινέλλα, την είχα γνωρίσει όταν κάναμε ένα σίριαλ. Η κόρη της επέμενε πως ήμουν ο κατάλληλος να γράψω τη βιογραφία της Μαρινέλλας. Η Μαρινέλλα το διάβασε το βιβλίο και πιστεύω της άρεσε.

Έλεγα στη Μαρινέλλα πως δεν μου άρεσε το είδος των τραγουδιών που τραγουδούσε. Η συμβουλή που μου είχε δώσει είναι πως το μυαλό, η καρδιά και το υπογάστρια πρέπει να συνεργάζονται. Όταν είδα αυτό που έπαθε η Μαρινέλλα, κατάλαβα ότι αυτό ήταν το τέλος. Δεν αντέχω να σκέφτομαι πως υποφέρει».