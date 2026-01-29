Δημήτρης Ουγγαρέζος κατά Πάνου Κατσαρίδη: «Ούτε προσβάλλω, ούτε μιλάω επί προσωπικού – Γαργαλιόταν το στομάχι του Λιάγκα»

0

«Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν έχεις συνηθίσει να βρίζεις και όταν θες να την πεις σε κάποιον, να βάζεις προσωπικά μέσα, τα παιδιά»

Τη δική του απάντηση στον Πάνο Κατσαρίδη, για το χθεσινό του ξέσπασμα, έδωσε σήμερα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στο «Myradio 104,6».

«Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν έχεις συνηθίσει να βρίζεις και όταν θες να την πεις σε κάποιον, να βάζεις προσωπικά μέσα, τα παιδιά – να θυμίσω την τυχαία, μου έρχεται στο μυαλό η υπόθεση της Μαρίνας Σταυράκη – βάζεις μέσα παιδιά, όταν μιλάς επί προσωπικού και θίγεις, όταν θες ξαναλέω να απαντήσεις και έχεις συνηθίσει με αυτόν τον τρόπο. Μου ‘ρχεται τυχαία η περίπτωση της Ελίνας Παπίλα στο μυαλό. Περιμένεις ότι και οι άλλοι όταν θέλουν να σου απαντήσουν, κινούνται έτσι. Όχι, εγώ δεν κινούμαι έτσι.

Ούτε προσβάλλω, ούτε μιλάω επί προσωπικού, ενώ θα μπορούσα, έτσι; Αλλά δεν είναι για τον δημόσιο λόγο αυτά. Ούτε βάζω μέσα παιδιά και γονείς νεκρούς. Οπότε είναι πραγματικά be my guest που λένε και στο χωριό μου, να τσεκάρετε τα social media μου για να δείτε και πώς πρέπει να απαντάτε στον δημόσιο λόγο χωρίς να υποπίπτετε σε συμπεριφορές που είναι πραγματικά μηνύσιμες και θίγουν ανθρώπους.

Ο άλλος και καλά ότι έπεσε από τα σύννεφα. Ρε Γιώργη; Εμάς βρήκες ρε; Εμάς βρήκες ρε Γιώργο; Όπως είπε και μία συνεργάτιδά σου προχθές που είχατε στείλει σε ένα event. Είναι πανεπιστήμιο ο Λιάγκας. Βέβαια είναι πανεπιστήμιο. Εγώ έχω βγάλει πανεπιστήμιο και διδακτορικό έχω κάνει, οπότε τώρα εμένα να πιστέψω ότι έπεσες από τα σύννεφα και ήρθες σε δύσκολη θέση… μέσα σου γαργαλιόταν το στομάχι σου τώρα… τι να λέμε!», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.