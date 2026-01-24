Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Είδα να με προσπερνούν επιδεικτικά ξανά και ξανά»

0

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω στο επόμενο στάδιο»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν σήμερα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, σε μια εξομολογητική συνέντευξη – συζήτηση με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε, αρχικά, στα επαγγελματικά του, τονίζοντας πως είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω στην επόμενη φάση. Νιώθω ότι είμαι στάσιμος σε μια πάρα πολύ καλή φάση τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να αναλάβω δράση και να μην περιμένω να έρθουν πράγματα. Όσον αφορά τη δουλειά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω στο επόμενο στάδιο.

Περίμενα, ότι είμαι καλός και κάποια στιγμή θα έρθει, αλλά τώρα ξέρω, έχω στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο. Έχω συγκεκριμένους ανθρώπους στο μυαλό μου που θέλω να συνεργαστώ και αν γίνει, θα γίνει, αλλιώς δεν πειράζει, θα κάτσω σπίτι μου και θα κάνω το ραδιόφωνο που το αγαπώ πολύ», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε στη συνέχεια: «Είδα άλλους να με προσπερνούν επιδεικτικά, ξανά και ξανά. Είδα να δίνονται ευκαιρίες… Ήταν η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη και τους δόθηκαν ευκαιρίες. Και πήραν κι άλλες ευκαιρίες. Κι εγώ κάθομαι και περιμένω στο ίδιο πόστο. Ξέρω πού πατάω και είμαι σίγουρος για τον τρόπο που κάνω τη δουλειά μου.

Ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει. Ίσως κι εκείνοι το ήξεραν κι έλεγαν ότι θα γίνει, ότι ο Ουγγαρέρος εκεί θα είναι. Δεν θα είναι εκεί ο Ουγγαρέζος, όχι! Δεν ξέρω αν θα είμαι στο "Buongiorno" του χρόνου, εγώ έχω συμβόλαιο μέχρι φέτος. Δεν λέω για τα παιδιά που τους δόθηκαν ευκαιρίες, αλλά για τις αποφάσεις. Αλλά πάμε πια στην τρίτη γενιά παρουσιαστών που έχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες».

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανέφερε: «Κι εγώ ένα ρημάδι "Spata Live" κάναμε με 14% που κόπηκε. Και μας ζήτησαν συγγνώμη που το κόψανε και μας είπαν ότι έκαναν τον σταυρό τους οι απέναντι που είχε κοπεί τότε. Και αυτό το ρημάδι έχει μείνει, ότι ο Ουγγαρέζος κόπηκε. Δεν κόπηκε ο Ουγγαρέζος.

Έχω κάνει προτάσεις, έχω πληρώσει πιλότους, έχω κάνει παρουσιάσεις… Έχω πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μου και συγκεκριμένη ομάδα».