Βαρύ πένθος για τον Κούλλη Νικολάου: «Και ξαφνικά φεύγεις… έτσι απλά»

0

Πέθανε ο αδερφός του, Νίκος

Την δύσκολη απώλεια που καλείται να διαχειριστεί ο Κούλλης Νικολάου, την μοιράστηκε μέσα από τα social media, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος αδελφός του Κύπριου ηθοποιού και παραγωγού, Νίκος.

Έτσι, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Κούλλης Νικολάου επέλεξε να δημοσιεύσε μια μακροσκελή ανάρτηση στην οποία και εξέφρασε όλα τα συναισθήματα του.

«Νίκο μου αδερφέ μου από μια χαραμάδα της μνήμης κοιτάζω πίσω στα χρόνια εκείνα, στο σπίτι μας στη Λάγια. Μωρό εγώ, έφηβος εσύ, ο μεγάλος απ’ τ’ αδέρφια. Σε βλέπω ζωντανό να φέρνεις με τον Βόξολ την Κοστάντια σου. Φορούσατε το ίδιο κρεμ τζιν, σαν να είχατε συνεννοηθεί με τον χρόνο» υπογράμμισε αρχικά ο Κύπριος καλλιτέχνης.

«Σε βλέπω, αδερφέ, κάθε Σάββατο να μας παίρνεις για να δουλέψουμε στην οικοδομή, να μας μαθαίνεις τη ζωή με τα χέρια, χωρίς λόγια πολλά. Κι ύστερα, στη Λακατάμεια πια, σε βλέπω στη βεράντα, με την κόρη σου τη Μαρία, από τα πρώτα εγγόνια του πατέρα μας, και αργότερα με τη Γιώτα μας. Σε βλέπω ζωντανό, αδερφέ, με την περηφάνια που σε χαρακτήριζε και τη σιωπηλή δύναμη που δεν ζητούσε αναγνώριση.

Και ξαφνικά φεύγεις… έτσι απλά, για να φύγεις πρώτος από τα δέκα αδέρφια. Στο καλό, αδερφέ μου. Στο καλό. Δεν είναι κάτι που μπορώ εύκολα να καταλάβω, μα έφυγες, γιατί έτσι είναι η ζωή: σύντομη, απρόβλεπτη, αδυσώπητα αληθινή.

Στον Παράδεισο, αδερφέ, εκεί να βρεις τη μανούλα σου και να βρεις και τον πατέρα μας. Και μαζί να κοιτάτε πάντα κάτω, να μας φυλάτε. Δώσ’ τους ένα χάδι κι από μένα. Στο καλό, αδερφέ μου Νίκο».