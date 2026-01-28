Παναγιώτα Βλαντή για το metoo: «Μπορεί να με δείτε σε δικαστική αίθουσα στο μέλλον, αυτά τρέχουν ακόμα»

0

Για το κίνημα metoo και τη δική της εμπειρία μίλησε, μεταξύ άλλων, η Παναγιώτα Βλαντή στην εκπομπή «Buongiorno», όπου ήταν καλεσμένη.

«Είχα μιλήσει στον Άρη Καβατζίκη για τη δική μου εμπειρία, αλλά όχι ονομαστικά. Μπορεί να γίνει στο μέλλον, να με δείτε σε δικαστική αίθουσα, αυτά εκκρεμούν ακόμα, τρέχουν τα δικαστικά», είπε αρχικά η Παναγιώτα Βλαντή, με τη Φαίη Σκορδά να τονίζει πως «με πιάνεις απροετοίμαστη».

Η Παναγιώτα Βλαντή είπε στη συνέχεια: «Υποστήριξα την Τζένη Μπότση και την Αγγελική Λάμπρη. Και μετά πήρα θέση για τη Ζέτα Δούκα και τη Δώρα Χρυσικού. Εκεί υποστήριξα. Με τις άλλες κυρίες είχα συνταχθεί γιατί είχαμε το ίδιο θέμα, με την Μπότση και την Αγγελική Λάμπρη.

Δεν χρειάζεται να κραυγάσεις κάτι. Το κάνεις όταν πρέπει και όσο πρέπει. Δεν χρειάζεται να βγω και να λέω. Και αυτές με έχουν στηρίξει κι εγώ στηρίζω αυτές. Το ξέρουμε μεταξύ μας αυτό, δεν είναι ανάγκη να το βγάζουμε προς τα έξω».