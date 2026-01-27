Σωτήρης Τσαφούλιας: Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης είναι το γούρι μου, ο πρώτος φίλος που έκανα σε αυτή τη δουλειά

0

«Του χρωστάω πολλά και σαν άνθρωπος και σαν κινηματογραφιστής»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και την Βασιλική Μπασιούρη έκανε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ο οποίος μίλησε για την παράσταση «Ο φονιάς» που σκηνοθετεί ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

«Είμαι εδώ για να στηρίξω τον αδερφό μου, τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, που είναι εγγύηση σε ότι κάνει, είτε σαν ερμηνευτής, είτε σαν δημιουργός», είπε αρχικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας και συνέχισε:

«Το έργο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και αν δεν αλλάξουμε τον πυρήνα της σκέψης μας, οι εκτροπές είναι εύκολες.

Ο Πυγμαλίων είναι το γούρι μου, είναι ο πρώτος φίλος που έκανα σε αυτή τη δουλειά κι έμεινε και έγινε κάτι πολύ περισσότερο από φίλος. Του χρωστάω πολλά και σαν άνθρωπος και σαν κινηματογραφιστής».