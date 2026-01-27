Φαίη Σκορδά: «Μου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι – Με βλέπετε σε αυτή την κατάσταση, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα»

0

Σχετικά με τη φράση του Φειδία Παναγιώτου για τα άτομα με νοητική αναπηρία

Σάλος έχει ξεσπάσει με το σχόλιο του Φειδία Παναγιώτου, σχετικά με τη νοητική αναπηρία, που αναρωτήθηκε αν κάποιος με νοητική στέρηση είναι...τρελός. Ο Κύπριος ευρωβουλευτής, μάλιστα, δεν γνώριζε τι είναι ο Παραολυμπιονίκης, οι Παραολυμπιακοί αγώνες κλπ.

Η Φαίη Σκορδά και ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξέσπασαν μετά από όλα όσα είδαν και άκουσαν στον αέρα του «Buongiorno». Και δεν ήταν μόνο αυτά, αλλά και η στάση του Φειδία Παναγιώτου που έτρωγε σαλάτα μπροστά στον καλεσμένο του.

«Είμαι έξαλλος! Με αυτά που λέει, με κάνει εμμονικό. Είναι άνω ποταμών ο,τι λέει σε επίπεδο πολιτικό», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε από τη μεριά της: «Μου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι! Δεν έχει καμία γνώση, ούτε κοινωνικής φύσεως. Άσε το συναισθηματικό, που τρώει εκείνη την ώρα που μιλούν για κάτι σοβαρό και το παιδί εκεί προσπαθεί να σώσει τα πράγματα. Με βλέπετε σε αυτή την κατάσταση γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα, για το παιδί που λένε, έβλεπε τη συνέντευξη μαζί με τη μητέρα του, και γύρισε και είπε στη μητέρα του "μαμά, είμαι τρελός εγώ". Δεν είναι δυνατόν να είναι η πρώτη φορά που ακούς τι είναι Παραολυμπιονίκης και καλείς έναν Παραολυμπιονίκη για να συζητήσετε το θέμα, αλλά δεν ξέρεις τι είναι ο Παραολυμπιονίκης».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος πρόσθεσε: «Το παλικάρι στη συνέντευξη έχει νευροπάθεια, δεν μπορεί να πιάσει το πιρούνι και να φάει φαγητό. Και τρώει επιδεικτικά απέναντι σαλάτα και δεν του πέφτει τίποτα. Δηλαδή, εγώ ο ισχυρός κι εσύ στον Καιάδα. Είναι ανήκουστα όσα λέει, ανιστόρητα, φασιστοειδή».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τόνισε: «Είναι χυδαίο και πρέπει να επιληφθεί το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για τον εκπρόσωπό του και να γίνει και ρεζίλι και η Κύπρος που τον έστειλε».