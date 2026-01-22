Πέτρος Γαϊτάνος: «Ο έρωτας είναι μια νοσηρή κατάσταση»

0

«Κατά την άποψη μου θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση ψευδαίσθησης»

Ο Πέτρος Γαϊτάνος βρέθηκε καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα αργά» με την Αθηναϊδα Νέγκα, το βράδυ της Τετάρτης, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του Action 24.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στο κεφάλαιο του έρωτα εξηγώντας γιατί ο ίδιος χαρακτηρίζει ως νοσηρή κατάσταση την έντονη έννοια του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πέτρος Γαϊτάνος εξομολογήθηκε αρχικά πως «εντάσσομαι καλύτερα προς το ότι ο έρωτας, με την έννοια του έντονου έρωτα, είναι μια κατάσταση νοσηρή. Η καψούρα, ναι, είναι νοσηρή και αυτό φαίνεται από την ανελευθερία που αισθάνεται το άτομο. Νομίζω πως έχω ερωτευθεί δυο φορές πολύ στη ζωή μου».

«Γενικώς αισθάνομαι πολύ ερωτικά στη ζωή μου και, ό,τι κάνω, το κάνω με έναν ερωτισμό. Όλα θέλω να τα κάνω έτσι. Αυτό ξεκινάει και από την διάθεση του ότι θέλω να αυξήσω την αγάπη μου στους ανθρώπους και σε οτιδήποτε γύρω μου. Και αυτό γίνεται με μια βοήθεια μέσα από την διάθεση την ερωτική γιατί ο έρωτας πάντα έχει μια ευγένεια, ή ως επί το πλείστον».

«Είναι όμως μια νοσηρή κατάσταση γιατί κατ’ αρχήν, κατά την άποψη μου πάντα, θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση ψευδαίσθησης. Αυτή η υπερβολή δεν είναι πραγματικότητα άρα, μέσα σε σοκάκια ψευδαισθησιακά, πάντα καραδοκούν κίνδυνοι και χρειαζόμαστε προσοχή οι άνθρωποι. Αυτή η αφέλεια και αυτή η ανωριμότητα του να τα κάνουμε όλα, νομίζοντας ότι είμαστε ικανοί και ότι γνωρίζουμε και ότι κινούμαστε πάτα αγαθά, είναι επικίνδυνη» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Πέτρος Γαϊτάνος.