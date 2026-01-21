Αγοραστή Αρβανίτη για Θανάση Τσαλταμπάση: «Χάθηκα στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα»

0

Με ειλικρίνεια για την κρίση που αντιμετώπισε στο παρελθόν η σχέση τους μίλησαν μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Στούντιο 4» ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η σύζυγος του, Αγοραστή Αρβανίτη.

Πιο συγκεκριμένα, η Αγοραστή Αρβανίτη σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το χάσιμο ξεκίνησε από την κρίση, τη δική μας. Εκεί χάθηκα πολύ. Μπλόκαρα. Αυτό που λέω δηλαδή πως με οδήγησε να μπλοκάρω, η βασική αιτία ήταν η κρίση μας. Ήταν όμως για πολύ καλό μας όλο αυτό».

«Γιατί και το μεταξύ μας βοήθησε και τον εαυτό μου βοήθησε. Με πολλή δουλειά οι σχέσεις μένουν, απλώς λέω ότι ο Θανάσης, ενώ δεν είχε κάνει ψυχοθεραπεία, καταλαβαίνει πράγματα. Ο Θανάσης νομίζω πως ήταν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά, την οποία λατρεύει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραμελούσε εμένα ή τη σχέση μας. Όχι, δεν είχε αυτή τη διάθεση. Απλώς τον συνέπαιρναν όλες του οι σκέψεις, όλες του οι ιδέες, όλο αυτό».

«Είναι πάρα πολύ έντονη η δουλειά μας, ειδικά για κάποιους ανθρώπους που δίνουν όλη την ψυχή τους. Νομίζω ότι κάτι εκεί συνέβη» συμπλήρωσε, ακόμα, η Αγοραστή Αρβανίτη στην καθημερινή εκπομπής της ΕΡΤ.