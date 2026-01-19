Κόνι Μεταξά: Δε με φλερτάρουν πολύ οι άνδρες, αλλά καλύτερα γιατί θέλω να κάνω λίγο κοζερί μόνη μου

0

Αποκάλυψε ότι δεν την φλερτάρουν οι άνδρες η Κόνι Μεταξά, η οποία παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

«Δεν πιστεύω στους στόχους. Αν δεν τους πετύχεις, νιώθεις αποτυχία. Καλύτερα να δουλεύεις και ό,τι έρθει». Για την πρόσφατη περιπέτεια υγείας του πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή, αποκάλυψε ότι επρόκειτο για υπερκόπωση: «Του είπα να ξεκουραστεί και κοιμόταν μέρες».

Για τη Eurovision δήλωσε ενθουσιασμένη με τις συμμετοχές της Μαρσώ και του Good Job Nicky, ενώ δεν απέκλεισε στο μέλλον δική της συμμετοχή «αν βρεθεί τραγούδι».

Στα προσωπικά της, πάντως, δήλωσε «Δε με φλερτάρουν πολύ οι άνδρες. Τώρα θέλω να κάνω κοζερί μόνη μου, να ταξιδεύω με το σκυλί μου και να μη δίνω αναφορά σε κανέναν. Να είμαι ελεύθερη και ωραία».