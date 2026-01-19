Συγκλονίζει ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα: «Δεν ήθελα να τη διασωληνώσουν, είμαι εναντίον αυτών των τεχνητών μεθόδων»

0

«Έφυγε φυσιολογικά και ανώδυνα»

Η Μέλπω Ζαρόκωστα έφυγε την Παρασκευή από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών και η απώλεια της προκάλεσε συγκίνηση στην καλλιτεχνική οικογένεια.

Σήμερα μίλησε στο «Buongiorno» ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος, που αναφέρθηκε στις τελευταίες της στιγμές.

«Ήταν ένα γεγονός που το δεχτήκαμε με σχετική ανακούφιση. Ξεκουράστηκε η γυναίκα, είχε φτάσει σε ένα επίπεδο φθοράς. Μέχρι πριν μία εβδομάδα μάς αντιλαμβανόταν, χαμογελούσε και μας έστελνε φιλιά. Την τελευταία εβδομάδα είχε μπει σε μια κωματώδη κατάσταση. Τελικά, έφυγε φυσιολογικά και ανώδυνα.

Είχε σταματήσει να τρώει, αλλά δεν ήθελα να τη διασωληνώσουν γιατί είμαι εναντίον αυτών των τεχνητών μεθόδων. Είχα υπερβολικό δέσιμο με τη μητέρα μου και δυσκολεύομαι να βιώσω το στάδιο του αποχωρισμού», είπε ο Αλέξανδρος Παγουλάτος.