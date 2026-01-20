Το τελευταίο χειροκρότημα στη σπουδαία ηθοποιό, Μέλπω Ζαρόκωστα – Δείτε φωτογραφίες από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

0

«Είχε ένα ευτυχές τέλος», είπε ο γιος της» δήλωσε ο γιος της

Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι της Μέλπως Ζαρόκωστα λένε το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό στην κηδεία της στο Α΄ Νεκροταφείο, το μεσημέρι της Τρίτης.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Στη κηδεία της αξέχαστης ηθοποιού έδωσαν το «παρών» αρκετά από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Μαίρη Ραζή, ο Σπύρος Πώρος, ο Γιώργος Γεωργίου και η Άννα Φόνσου.

Ο Αλέξανδρος Παγουλάτος έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου σημειώσε: «Είναι ένας συμβολικός αποχαιρετισμός. Η γυναίκα ξεκουράστηκε. Εγώ νομίζω ότι είχε ένα ευτυχές τέλος. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε για τις τελευταίες της στιγμές. Μας βοήθησε πάρα πολύ η διοίκηση του Γηροκομείου Αθηνών και όλοι οι εργαζόμενοι. Τις τελευταίες της στιγμές τις έζησε σε ένα περιβάλλον που αγάπησε και αυτό την χαροποίησε. Ήταν μία τεράστια καλλιτέχνις και άνθρωπος».

Η αγαπημένη ηθοποιός έπασχε από άνοια, ενώ παράλληλα είχε προβλήματα σε πολλά ζωτικά της όργανα και και είχε υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει ο γιος της τον περασμένο Νοέμβριο.

«Επέστρεψε στο γηροκομείο. Εντάξει, είναι πλέον σε μια μεγάλη ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις και δεν κινείται εύκολα, θέλει τη φροντίδα της. Ανακτά λίγο περισσότερο την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα, χαμογελάει αλλά κοιμάται τις περισσότερες ώρες. Γενικά δεν υποφέρει. Έχει φθορά και στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας και έχει φθορά σε όλα τα όργανα», είχε δηλώσει ο Αλέξανδρος Παγουλάτος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο MEGA.