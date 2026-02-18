Στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη – Δείτε φωτογραφίες

0

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής άφησε σημαντικό έργο στον χώρο της πολιτικής και της δημόσιας ζωής

Τελέστηκε η κηδεία της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της σημαντικό έργο στον χώρο της πολιτικής και της δημόσιας ζωής.

Η σορός της μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι στο παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδώρων, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί της συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν την εκλιπούσα και να πουν το τελευταίο «αντίο».

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν από την πολιτική σκηνή πρόσωπα, όπως ο Κώστας Καραμανλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Κωστής Χατζηδάκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, η Νίκη Κεραμέως, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Θάνος Πλεύρης, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο Προκόπης Παυλόπουλος, η Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, ο Θεόδωρος Φορτσάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Λουκάς Παπαδήμος, ο Θεόδωρος Κασσίμης, ο Γιώργος Βουλγαράκης και ο Γιώργος Αλογοσκούφης.

Η ακαδημαϊκή της πορεία και το επιστημονικό έργο

Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Ήταν κόρη του Ναυάρχου Ευαγγέλου Ψαρούδα και παντρεύτηκε τον ιστορικό της φιλοσοφίας Λίνο Γ. Μπενάκη.

Φοίτησε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων Ελληνικού και στη συνέχεια σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1957 με πτυχίο Νομικής. Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Βόννης και της Κολωνίας, ενώ το 1961 αναγορεύθηκε διδάκτορας Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης.

Για μεγάλα χρονικά διαστήματα πραγματοποίησε ερευνητικό έργο στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλάνκ [Max-Planck] Διεθνούς και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας, με το οποίο συνεργάστηκε στενά. Οι μελέτες της οδήγησαν στη διατριβή της επί Υφηγεσίας (1971), καθώς και σε σειρά επιστημονικών δημοσιευμάτων.

Διέγραψε πλήρη πανεπιστημιακή πορεία στη Νομική Σχολή Αθηνών, υπηρετώντας σε όλες τις βαθμίδες από βοηθός έως καθηγήτρια, την περίοδο 1962-2001. Δίδαξε Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, ενώ υπό την καθοδήγησή της πολλοί νέοι επιστήμονες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, εκπόνησαν τις διατριβές τους και εξελίχθηκαν σε πανεπιστημιακούς καθηγητές.