Οι φωτογραφίες του Περικλή Κονδυλάτου με τη γυναίκα που είναι δίπλα του εδώ και 4 χρόνια

Η ανάρτησή του στα social media και το πρόσωπο που κρατούσε μέχρι τώρα μακριά από τα φώτα

Άφησε τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους χωρίς να δώσει περισσότερς πληροφορίες για το ταίρι του ο Περικλής Κονδυλάτος.

Ο σχεδιαστής κοσμημάτων δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram μια σειρά από κοινές φωτογραφίες με μια γυναίκα που, όπως προκύπτει από τη λεζάντα, αποτελεί σταθερό κομμάτι της ζωής του εδώ και τέσσερα χρόνια.

Στα στιγμιότυπα, οι δυο τους εμφανίζονται σε διαφορετικές φάσεις της καθημερινότητάς τους, με κοντινά καρέ και ήρεμες στιγμές που δείχνουν οικειότητα, χωρίς επιτήδευση και χωρίς διάθεση προβολής.

Λεζάντα με νόημα

Αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή δεν ήταν μόνο οι φωτογραφίες, αλλά και το λιτό μήνυμα που τις συνόδευε. «Τέσσερα χρόνια όλοι αναρωτιούνται ποιο είναι αυτό το κορίτσι», έγραψε ο Περικλής Κονδυλάτος, επιλέγοντας να μην προσθέσει καμία άλλη πληροφορία.

Δεν υπήρξε tag, ούτε αναφορά στο όνομα της γυναίκας, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση του σχεδιαστή να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από δημόσιες ταμπέλες και σχόλια.

Προς το παρόν, ο Περικλής Κονδυλάτος φαίνεται να επιλέγει τη σιωπή γύρω από την ταυτότητα της γυναίκας που βρίσκεται στο πλευρό του, αφήνοντας μόνο μια φράση και μερικές εικόνες να υποδηλώνουν τη σημασία της παρουσίας της στη ζωή του.