Ο Γιώργος Λιανός για την πρεμιέρα του Survivor: «Τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ τον κόσμο»

«Άρεσαν και οι παίκτες και το περιεχόμενο»

Μία μέρα μετά την πρεμιέρα του Survivor, ο Γιώργος Λιανός για τα νούμερα τηλεθέασης και για την «καινούρια συνταγή» του φετινού ριάλιτι επιβίωσης.

«Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα! Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Τα αποτελέσματα χθες ήταν πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ τον κόσμο που κάθισε και παρακολούθησε το Survivor», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός στην εκπομπή «Το ‘χουμε» και συνέχισε:

«Άρεσαν στον κόσμο και οι παίκτες και το περιεχόμενο. Ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάσαμε μια καινούρια συνταγή, ένα Survivor με μόνο καινούριους παίκτες, καινούριους χαρακτήρες…».