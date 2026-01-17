Έλλη Κοκκίνου: Μού έγινε πρόταση για το Survivor με ό,τι ποσό θέλω

0

«Θα πήγαινα Eurovision με το “Μασάι”, όταν μου έκαναν πρόταση ήμουν έγκυος»

Τις άγνωστες προτάσεις που είχε για το Survivor και τη Eurovision αποκάλυψε η Έλλη Κοκκίνου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

«Δεν αποφάσισα εγώ για το “Don’t Forget the Lyrics”, άλλοι αποφάσισαν. Με δυσκόλεψε πολύ να μάθω τους κανόνες του παιχνιδιού στην αρχή, ώστε να μην τους διαβάζω. Από τη στιγμή που το “πότισα” στον εγκέφαλο, ήταν εύκολο. Κάναμε ένα δοκιμαστικό. Πήγα και τους άρεσα. Θα έκανα πάλι κάτι στην τηλεόραση, αν μου ταίριαζε», ανέφερε αρχικά η Έλλη Κοκκίνου για το μουσικό τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1.

«Μου έχουν πει να πάω σε Survivor ή σε άλλα reality, έχω πει όχι, ακόμα και σε περίοδο που δεν δούλευα, στο lockdown. Μου έχουν κάνει και πρόταση που μου είπαν “πες απλά το νούμερο και έκλεισε” και είπα όχι», αποκάλυψε αμέσως μετά.

«Θα πήγαινα στη Eurovision με το “Μασάι”, μόνο και μόνο με το groove που έχει πιστεύω ότι θα κέρδιζε πολλούς πόντους. Μου είχαν προτείνει να πάω αλλά ήμουν 2 μηνών έγκυος. Μου είπαν να το ξανασκεφτώ για την επόμενη χρονιά αλλά ήθελα να μείνω σπίτι με το μωρό», παραδέχτηκε η Έλλη Κοκκίνου στην κάμερα του ΣΚΑΪ.