«Πυρά» Κανάκη κατά του «Survivor»: «Υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που κάθεται και το βλέπει, τώρα, αυτό το πράγμα;»

0

«Πραγματικά ζούμε σε δυο παράλληλους κόσμους»

Ιδιαιτέρως αιχμηρός για τον νέο κύκλο του «Survivor» εμφανίστηκε ο Αντώνης Κανάκης, το βράδυ της Τετάρτης, μέσα από τον αέρα του «Ράδιο Αρβύλα».

Μάλιστα, ο παρουσιαστής εστίασε αφενός στον διαχωρισμό των παικτών σε Αθηναίους και Επαρχιώτες και αφετέρου στα συνθήματα που αυτοί επιλέγουν να τραγουδούν πριν από τα αγωνίσματα στους στίβους μάχης του Αγίου Δομινίκου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντώνης Κανάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «πραγματικά ζούμε σε δυο παράλληλους κόσμους. Παράλληλα σύμπαντα. Δηλαδή από τη μία έχουμε ανθρώπους που αυτοκτονούν, την αγροτιά στην επαρχία, συμβαίνει αυτό σ’ αυτή την χώρα και από την άλλη έχουμε αυτήν εδώ την πραγματικότητα. Στο νούμερα 18, όπου… πραγματικά γίνονται αυτά τα πράγματα;».

«Βγαίνουν στον αέρα της τηλεόρασης; Και υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα, έχουν χωριστεί; Οι Αθηναίοι τραγουδούν αυτά τα συνθήματα και μετά οι Επαρχιώτες τραγουδούν αυτά τα συνθήματα;».

«Άιντε! Άιντε, άιντε. Υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που κάθεται και το βλέπει, τώρα, αυτό το πράγμα;» αναρωτήθηκε, με χαρακτηριστική απορία, ο Αντώνης Κανάκης στον αέρα του ΑΝΤ1, το βράδυ της Τετάρτης.