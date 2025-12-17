Νίκος Κουρής: Κλείστηκα στο σπίτι μου χωρίς να δώσω παραπάνω δικαιώματα, από αξιοπρέπεια προσωπική

0

Για την προσωπική του ζωή και στον τρόπο που αντιμετωπίζει το ενδιαφέρον που δείχνουν τα media σε στιγμές αυτής μίλησε την εκπομπή «Στούντιο 4» ο Νίκος Κουρής.

«Δεν ασχολούμαι με όσα λέγονται για την προσωπική μου ζωή, αλλά τα μαθαίνω όλα γιατί μου τα λένε οι άλλοι. Είμαι ένας άνθρωπος που κατ’ αρχάς δεν διεκδικώ τίποτα από τον τρόπο που πουλάω τον εαυτό μου στην προσωπική μου ζωή. Αυτή είναι η πρώτη μου αλήθεια. Δεν έχω ποτέ κυνηγήσει τίποτα σε σχέση με τη δημοσιότητα του εαυτού μου, πέρα από τη δουλειά μου. Επίσης, δεν έχω πάρει ποτέ κανέναν τηλέφωνο για να προωθήσει τη δουλειά μου», είπε ο Νίκος Κουρής και συνέχισε:

«Τώρα, όταν η ζωή μου έγινε θέμα, το δέχθηκα υπό την έννοια ότι είναι μέρος της δημόσιας ζωής μου. Δεν παραπονέθηκα σε κανέναν και κλείστηκα στο σπίτι μου χωρίς να δώσω παραπάνω δικαιώματα, από αξιοπρέπεια προσωπική, γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να μιλάω εγώ για τη ζωή μου ούτε να πω πως δεν είναι έτσι ή είναι αλλιώτικα.

Δεν θα δώσω δηλαδή λογαριασμό, αυτό εννοώ στην δική μου προσωπική αξιοπρέπεια. Δέχομαι απόλυτα αυτό που κανείς σχολιάζει αυθαίρετα, το αντέχω και το προσπερνάω. Δεν θέλω να ακουστεί η αλήθεια μου γιατί η αλήθεια, στα μέσα, είναι πολύ σχετικό πράγμα. Εγώ δεν θέλω να βγω και να υπερασπιστώ κάτι που είναι απόλυτα προσωπικό μου ούτε να κατηγορήσω κανέναν και οποιονδήποτε μιλάει για μένα. Εκτός κι αν είναι κάτι προσβλητικό ή μηνύσιμο».