Ελένη Φιλίνη: Βλέπω άντρες που φοβούνται να φλερτάρουν για να μην παρεξηγηθούν

0

«Εγώ έψαχνα στη ζωή μου τον απόλυτο»

Για τον έρωτα, το φλερτ και τη γενιά των social media μίλησε μεταξύ άλλων η Ελένη Φιλίνη, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day». Η ηθοποιός τελείωσε πρόσφατα τα γυρίσματα για τη σειρά «Καλά Θα Πάει Κι Αυτό» και συνεχίζει τις live εμφανίσεις της στον «Μαγικό Αυλό».

«Έχουν αλλάξει όλα γενικά στις μέρες μας. Και η μέρα έχει αλλάξει και η νύχτα έχει αλλάξει και οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Πολλά έχουν αλλάξει. Στο καλύτερο μπορεί να πεις κάποια πράγματα, η τεχνολογία που έχει βοηθήσει, η ζωή μας να γίνει ίσως πιο άνετη κατά κάποιο τρόπο, σε κάποια πράγματα. Στα άλλα, χάνουμε τον άνθρωπο πολλές φορές. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό», περιγράφει η Ελένη Φιλίνη.

«Όταν εργάζομαι κάπου, θα ανεβάσω δυο πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να ζήσω με ένα κινητό στο χέρι, δεν ανήκω σ’ αυτή τη γενιά και αρνούμαι να ενσωματωθώ σε αυτό. Βλέπεις βγαίνουν έξω παρέες, ζευγάρια, οποιοσδήποτε, και ο καθένας είναι με το κινητό. Και τι βγαίνεις τότε;

Εγώ έχω μάθει να μιλάω με τον συνάνθρωπό μου, με το φίλο μου, τη φίλη μου, τους γνωστούς μου. Βγαίνουν κι αντί να κάθονται εκεί να τους μιλήσουν, είναι στο Instagram. Έχουμε χάσει την επικοινωνία», σχολιάζει χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

«Έχω μιλήσει με πάρα πολλά νέα παιδιά και μου λένε πως, όταν βγαίνουν στα clubs, δεν τολμάνε να φλερτάρουν μία κοπέλα, γιατί φοβούνται μήπως παρεξηγηθούν. Έχει χαθεί το φλερτ. Είναι πλέον λίγα τα ζευγάρια σήμερα, παντού βλέπεις να βγαίνουν μόνοι, υπάρχει πολλή μοναξιά. Δεν ξέρω, εμένα αυτή η απομόνωση με ενοχλεί», σημειώνει η Ελένη Φιλίνη.

«Εγώ σε αυτόν τον τομέα ήμουν δύσκολο παιδί. Έψαχνα στη ζωή μου λίγο το απόλυτο. Αυτό που δεν υπάρχει δηλαδή. Το απόλυτο για τα δικά μου δεδομένα έτσι; Καθένας έχει άλλα στάνταρ στη ζωή. Για τα δικά μου δεδομένα η ουσία του ανθρώπου είναι αυτό που λέω εγώ “ευγένεια της ψυχής”. Ερωτεύτηκα, φυσικά, και μ’ έχουν ερωτευτεί. Είναι κάτι που είναι στον άνθρωπο, στη φύση, στη ζωή μας.

Οι σχέσεις μου ήτανε μακροχρόνιες, 5-6 χρόνια η καθεμία. Σίγουρα αυτές οι σχέσεις ήτανε σχέσεις ζωής με τον κάθε άνθρωπο. Φυσικά μπορεί να γνωρίσεις και ανθρώπους που υπάρχουν χίλια δυο εμπόδια, μπορεί να υπάρχουν χίλια δυο προβλήματα. […] Δεν υπάρχει το “για πάντα” στη ζωή, δεν είναι εύκολο», εξομολογείται η Ελένη Φιλίνη στην πρωινή εκπομπή του Alpha.