Βίντεο με τον Σον Πεν να παραλαμβάνει… Όσκαρ από την ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων

Κατασκευάστηκε από ένα βαγόνι, το οποίο είχε καταστραφεί από έναν ρωσικό βομβαρδισμό

Ο Αμερικανός ηθοποιός Σον Πεν, που βρίσκεται στην Ουκρανία και δεν παρέστη την Κυριακή στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ κατά τη διάρκεια της οποίας τιμήθηκε, παρέλαβε ένα ουκρανικό «Όσκαρ», που κατασκευάστηκε από ένα βαγόνι, το οποίο είχε καταστραφεί από έναν ρωσικό βομβαρδισμό.

Σε ένα μήνυμα που ανήρτησε σήμερα στο Instagram, η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων (Ukrzaliznytsia) ανακοίνωσε πως απένειμε στον Πεν αυτό το εναλλακτικό βραβείο που δημιουργήθηκε «από τον χάλυβα ενός βαγονιού το οποίο καταστράφηκε από μια ρωσική επίθεση».

Η Ukrzaliznytsia ανήρτησε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο ηθοποιός να παραλαμβάνει αυτό το αντικείμενο: ένα λεπτό κομμάτι μεταλλικού φύλλου που έχει το σχήμα των διάσημων χρυσών αγαλματιδίων.

Sean Penn won an Oscar, but instead of accepting his well-deserved award at last Sunday’s ceremony, he went to Ukraine.🇺🇦 During one of his previous visits, Sean gifted one of his other Oscars to @ZelenskyyUa. Thank you for standing with Ukraine — one battle after another💙💛 pic.twitter.com/6GpLTYyMEV — UNITED24 (@U24_gov_ua) March 16, 2026

Στο βίντεο, ο Σον Πεν λέει «σας ευχαριστώ» και χαρακτηρίζει αυτό το δώρο «θησαυρό».

Το ουκρανικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο σφοδρών βομβαρδισμών από τον ρωσικό στρατό.

Πιστός υποστηρικτής του Κιέβου μπροστά στη ρωσική επιθετικότητα, ο 65χρονος Σον Πεν είχε προσφέρει το 2022 ένα από τα δύο Όσκαρ του στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την Κυριακή, κέρδισε ένα τρίτο χρυσό αγαλματίδιο, εκείνο του β΄ ανδρικού ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη».

Όμως, ο διάσημος ηθοποιός δεν παρέστη στην τελετή απονομής στο Λος Άντζελες για να επισκεφθεί εκ νέου την Ουκρανία, όπου συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Στέκεσαι στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα του ευρείας κλίμακας πολέμου», δήλωσε χθες ο Ζελένσκι σε ένα μήνυμα, απευθυνόμενος στον πρωταγωνιστή που αποκάλεσε «πραγματικό φίλο» του ουκρανικού λαού.