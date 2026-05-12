Τουλάχιστον έξι νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην ουκρανική περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ

0

Υπάρχουν και τρεις τραυματισμοί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χαντζά σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, δύο νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός βομβαρδισμού πολυκατοικίας στη βιομηχανική πόλη Κριβί Ριχ. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού κοντά στην πόλη Σινελνίκοβε, συμπλήρωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.