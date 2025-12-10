Θανάσης Πάτρας: Η τηλεόραση είναι σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει απ’ όλα

0

«Δεν ξέρω αν θα έρθει η Δανάη Μπάρκα στο Open, δεν έχω μιλήσει μαζί της»

Για την εκπομπή του «Ώρα για ψυχαγωγία», αλλά και για την τηλεόραση γενικότερα μίλησε ο Θανάσης Πάτρας στο «Breakfast@star» και τη Λιάνα Ζημάλη.

«Στην εκπομπή περνάμε πολύ ωραία και προσκαλούμε τον κόσμο να γίνουμε μια παρέα», είπε αρχικά ο Θανάσης Πάτρας και συνέχισε:

«Ουδείς αναντικατάστατος στην τηλεόραση. Σε μια εκπομπή πρέπει να υπάρχουν όλα τα πράγματα, η δοσολογία έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του καθενός. Η τηλεόραση είναι σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει απ’ όλα.

Εγώ πήγα στον ΑΝΤ1 να κάνω μια δουλειά, θεωρώ την έκανα πολύ καλά και είχα μια εξαιρετική συνεργασία. Το κανάλι μετά ήθελε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα έρθει η Δανάη Μπάρκα στο Open, δεν έχω μιλήσει μαζί της».