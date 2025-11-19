Επίθεση Ουγγαρέζου σε Λιανό για το τρέιλερ του Survivor: «Ήταν προκλητικός και μας έκανε χαβαλέ»

0

«Δεν είναι όλα πλάκα, ρε Γιώργο»

Καυστικός εναντίον του Γιώργου Λιανού ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον τρόπο που σχολίασε ο παρουσιαστής του Survivor το τρέιλερ της νέας... έκδοσης του ριάλιτι επιβίωσης.

Ο Λιανός επισήμανε, μεταξύ άλλων, για το θέμα των ελληνικών νησιών που απεικονίζονται στο τρέιλερ πως «δεν τα ‘χω δει αυτά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν το έχω φτιάξει εγώ αυτό, με τα χρώματα έχω και μια δυσχρωματοψία οπότε υπάρχει θέμα. Τι, να απαντήσω σοβαρά πάνω σ’ αυτό το πράγμα; Δεν ‘το χω προσέξει καν.

Νομίζω πως θα πρέπει να παρέμβει το υπουργείο Εξωτερικών, να κάνει ένα διάβημα και να τακτοποιηθεί το θέμα έτσι όπως πρέπει. Ούτως ή άλλως, αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα και πρέπει να τα προσέχουμε στη λεπτομέρεια τους. Και αυτός που έχει την ευθύνη… να απολυθεί και να μην ξαναπιάσει ποτέ δουλειά στην ελληνική τηλεόραση».

Αυτή η τοποθέτηση, λοιπόν, κάθε άλλο παρά σύμφωνο βρήκε τον παρουσιαστή και συνεργάτη της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή «Buongiorno».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «στην καλύτερη (σ.σ. αυτό που συνέβη στο τρέιλερ) είναι φάουλ, στη χειρότερη… δεν θέλω να είμαι συνωμοσιολόγος. Είναι όμως φάουλ, ας το διορθώσουμε. Δεν είναι όλα πλάκα, δεν είναι όλα χαβαλές ρε Γιώργο.

Είπε ότι το Survivor πάντα δέχεται πόλεμο. Εγώ δεν ξυπνάω το πρωί και έχω πιλάλα να βρίσω το Survivor. Κατάλαβα ότι στην αρχή ήταν αμήχανος και στη συνέχεια ήταν προκλητικός. Μας έκανε και χαβαλεδάκο. Χαβαλεδάκος δεν γίνεται μ’ αυτά τα θέματα».