Χριστίνα Λαμπίρη: Μας τελείωσε ο… έρωτας με την τηλεόραση!

Με αφορμή τη δημιουργία οικογενειακής επιχείρησης εστίασης με τον σύζυγό της, Θανάση Αδαμόπουλο, η Χριστίνα Λαμπίρη μίλησε στο ένθετο Secret της εφημερίδας «Παραπολιτικά» και τη Σάσα Σταμάτη. Η παρουσιάστρια ρωτήθηκε για την αποχή της από την τηλεόραση και το ενδεχόμενο να τη δούμε και πάλι στα πλατό το επόμενο διάστημα.

«Μας τελείωσε ο… έρωτας με την τηλεόραση! Όλα στη ζωή κάνουν τον κύκλο τους. Έζησα όμορφα χρόνια, µε δυνατές στιγµές, µε χαµόγελο, µε απογοητεύσεις, µε νίκες, µε ήττες, αλλά όλα αυτά σε ένα άλλο τηλεοπτικό σκηνικό. Και επειδή πάντα στη ζωή µου ό,τι κάνω το κάνω µε πάθος και βαθιά αγάπη, όταν κατάλαβα ότι αυτά τα συναισθήµατα άρχισαν να εκλείπουν, ένιωσα ότι δεν µπορώ πια να την «υπηρετήσω» όπως εγώ θα ήθελα ή, έστω, όπως εγώ είχα µάθει, και κάπως έτσι ήρθε το τέλος όµορφα και ωραία», δηλώνει η Χριστίνα Λαμπίρη.

«Όταν µια σχέση οδεύει µε µαθηµατική ακρίβεια προς το τέλος της, πρέπει να φεύγεις µε αξιοπρέπεια. Οι δρόµοι µας… χώρισαν! Ξέρεις, είναι υπέροχο όταν ο κόσµος που µου µιλά αναφέρεται µε όµορφα λόγια στην παρουσία µου και στις εκποµπές µας. Χαλαρά µεσηµέρια ψυχαγωγίας gossip, όσο πιο «κόσµια» µπορούσαµε, όµορφες τηλεοπτικές παρέες χωρίς εσωτερικούς ανταγωνισµούς, συνεργάτες που όλοι εργάζονταν για την εκποµπή, εξαιρετικό περιβάλλον – και µιλώ, βέβαια, για τα χρόνια του Star κυρίως», τονίζει.

Θα επέστρεφες; Και µε ποιο concept;

«∆εν είναι εύκολο, για πολλούς λόγους. Πρώτα από όλα, όταν αποφασίσεις να αφήσεις το Μέσο έγκαιρα, πριν φθαρείς εντελώς, θέλει τεράστια προσοχή η επιστροφή. Επειτα, οι λόγοι για τους οποίους κυρίως έφυγα όχι µόνο δεν έχουν εκλείψει, αλλά αντιθέτως νιώθω ότι οι συνθήκες είναι πολύ χειρότερες. Γιατί, λοιπόν, να µπω σε µια περιπέτεια; Μια χαρά είµαι», απαντά η Χριστίνα Λαμπίρη.