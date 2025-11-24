Λιάγκας για Κωνσταντοπούλου: «Αυτοί οι αριστεροί έτσι λειτουργούν, δικτατορικές λογικές»

0

«Είχε δίκιο ο Ουγγαρέζος στην ένταση που είχαν»

Αναφορά στην τηλεοπτική εμφάνιση που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Buongiorno και τον καβγά που είχε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο έκανε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εμένα με ενοχλεί όλο αυτό και το ‘χω πει στη Ζωή. Όχι στην ίδια τη Ζωή, δεν μου μιλάει εμένα. Πηγαίνει σε εκπομπές που είναι φίλιες (φιλικά προσκείμενες) εκπομπές. Είχε δίκιο ο Ουγγαρέζος στην ένταση που είχαν.

Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, αυτό που έκανε εκεί και πήγε σε μια εκπομπή και έβρισε τον Ουγγαρέζο ή μετά πήγε σε μια άλλη εκπομπή που όλη η Ελλάδα συζητάει για τον Τσίπρα και απαγόρευσε από το δημοσιογράφο να τη ρωτήσει για τον Τσίπρα. Έτσι. Αυτοί οι αριστεροί έτσι λειτουργούν. Οι αριστεροί αυτοί που επαγγέλλονται τη δημοκρατία, λειτουργούν εν πολλοίς με δικτατορικές λογικές. Δεν λέω ότι είναι λάτρεις της δικτατορίας. Δικτατορικές λογικές λέω. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, αποφασίζω και διατάσσω. Δεν πάω στον Λιάγκα γιατί μου κάνει κριτική. Δεν πάω στον τάδε δημοσιογράφο ή πάω στον τάδε αλλά απαγορεύω να με ρωτάει για τον αυτόν. Πάω στην Φαίη, αλλά ο Ουγγαρέζος απαγορεύεται να πει αυτό και δεν μπορεί να έχει άποψη».

Ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε στη συνέχεια: «Αυτή είναι φασίζουσα λογική. Και ειδικά από αριστερούς ανθρώπους, εγώ ας πούμε, γελώ όταν την βλέπω και την παρακολουθώ. Και υπάρχουν και στην τέχνη πάρα πολύ αριστεροί οι οποίοι έχουν αντίστοιχες φασίζουσες λογικές. Εμένα λοιπόν δεν μ’ αρέσει αυτό που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου που άλλα ψήφισε ο κόσμος και μετά για να κάνει μια δικιά της κοινοβουλευτική ομάδα, έβαλε τον Μπιμπίλα από μία από μια εκλογική περιφέρεια σε μια άλλη για να εκλεγεί. Έβαλε τον κύριο Καραναστάση…

Τα αριστερά κόμματα τι κάνουνε; Δεν πρέπει ουσιαστικά να είναι αυτά που αναδεικνύουν και αποδέχονται τη δημοκρατική διαδικασία; Αυτό δεν λένε οι οι αριστεροί ότι εμείς είμαστε πιο δημοκράτες. Ο κόσμος αποφασίζει για όλα. Και εδώ ο κόσμος αποφάσισε και πάει ο αρχηγός ενός αριστερού κόμματος και λέει δεν με ενδιαφέρει τι αποφασίσετε εσείς. Θα αποφασίσω εγώ ποιος θα βάλω».