Καβγάς Ουγγαρέζου – Κωνσταντοπούλου για τον Διαμαντή Καραναστάση: «Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν!»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου μίλησε στη Φαίη Σκορδά για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση.

Η κατάσταση, μάλιστα, ξέφυγε, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ο παρουσιαστής παρενέβη εκείνη τη στιγμή, με τους τόνους να ανεβαίνουν επικίνδυνα…

«Έχω μεγάλα παράπονα εδώ από την παρέα, είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος "χάσαμε τον μεγάλο εθνάρχη". Γιατί; Τι σου έκανε Δημήτρη μου ο Διαμαντής; Τίποτα δεν σου έκανε», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κι εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ο χαμός που κράτησε πάνω από 15 λεπτά.

Δημήτρης Ουγγαρέζος και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν λόγια βαριά, με τη Φαίη Σκορδά μάταια να προσπαθεί να ηρεμήσει τις δύο πλευρές.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν! Δεν έχει καμιά φοβερή πολιτική πορεία ο Διαμαντής Καραναστάσης. Λέτε ανακρίβειες και είστε προκατειλημμένη. Εσείς τον έχετε επιλέξει, εσείς τον κάνατε βουλευτή χωρίς να έχει τις αντίστοιχες ψήφους. Να μου πείτε τι σας αρέσει να λέω και τι όχι. Από διακριτικότητα δεν συμμετέχω και κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε; Ποιος σας δίνει αυτό το δικαίωμα; Κι από τηλεόραση ξέρετε; Είδατε, κάτι σας άφησε ο κύριος Καραναστάσης τελικά. Μάθατε σκηνοθεσία. Έχω γραμμή από τον κύριο Γεωργιάδη, με παίρνει κάθε πρωί και μου λέει τι θα πω στην εκπομπή. Εγώ δεν σας βρίζω, ούτε σας μιλάω στον ενικό».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Πρέπει να σε προβληματίσει ότι χθες έλεγες ότι έφτασες να συμφωνείς με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Σε έχει βλάψει ο Διαμαντής και τον ειρωνεύεσαι; Λες ψέματα! Λυπάμαι! Δέχομαι επίθεση εδώ. Είναι φοβερό αυτό το μένος! Λες ψέματα! Δεν ήρθα εδώ να νομιμοποιήσω την προπαγάνδα. Κάνει μια χυδαία επίθεση σε έναν καλλιτέχνη. Είστε συκοφάντης, λέτε ψέματα χοντρά. Δεν σας βρίζω κύριε, διαψεύδω τα ψέματά σας. Είσαι ψεύτης».