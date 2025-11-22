Σωτήρης Τζεβελέκος: Γνώρισα τη γυναίκα μου στο σπίτι του Σακελλάριου, από το ΄72 είμαστε μαζί

0

«Ήταν μανεκέν, ήταν μικρούλα, κάτω από 20 ετών»

Για τη γνωριμία και την κοινή του πορεία με την Έφη Θεοχάρη μίλησε μεταξύ άλλων ο Σωτήρης Τζεβελέκος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής. Ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι η πρώτη τους συνάντηση έγινε στο σπίτι του Αλέκου Σακελλάριου, σε ένα γύρισμα τηλεοπτικών σκετς για τις εθνικές γιορτές.

«Την γνώρισα στο σπίτι του Σακελλάριου. Ήταν μανεκέν, ήταν μικρούλα, κάτω από 20. Βρεθήκαμε στο σπίτι του Σακελλάριου γιατί τότε στις εθνικές γιορτές έκαναν κάτι σκετσάκια και παιζόντουσαν στην τηλεόραση. Εκεί φέρανε κάποια κορίτσια. Μόλις είδα την Έφη… έρωτας κατευθείαν. Από τότε είμαστε μαζί, από το ’72», είπε ο Σωτήρης Τζεβελέκος.

Και πρόσθεσε: «Πέρασα δυσκολίες, έκανα πολλές δουλειές, αλλά όταν είσαι νέος έχεις όνειρα. Είχα στόχους και όνειρα, ήθελα να περπατήσω, πάλευα, δούλευα».