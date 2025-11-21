Αντώνης Ρέμος: «Όταν γνώρισα την Υβόννη έμπαινα μέσα σε έναν κυκεώνα προβλημάτων»

0

«Όσο άδικα και να του έχουν φερθεί, η ψυχή του δεν έχει αλλάξει ποτέ» είπε η Υβόννη Μπόσνιακ

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Αντώνης Ρέμος τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο τραγουδιστής, σε έντονα συγκινησιακό κλίμα, μίλησε για τη γνωριμία και τη σχέση του με την Υβόννη Μπόσνιακ, αμέσως μετά την προβολή ενός βίντεο αφιερωμένου στο ζευγάρι, όπου η σύζυγός του περιέγραψε με τρυφερότητα την κοινή τους πορεία.

«Όταν έχει ο ένας τον άλλον, τα πάντα μπορούμε να ξεπεράσουμε. Είναι ο έρωτάς της ζωής μου. Είναι ο άνθρωπός μου. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή σαν άνθρωπο. Είναι καρμική η σχέση μας. Δεν περίμενα ότι θα τον ερωτευτώ τόσο πολύ. Γνωριστήκαμε πριν από 15 χρόνια σε μία έξοδο που δεν ήθελε να πάει κανένας από τους δύο. Τον ένιωθα άνθρωπό μου. Στην πορεία βρεθήκαμε, γνωριστήκαμε, αλλά τον ερωτεύτηκα μετά πολύ απότομα. Όταν ήμασταν έξι μήνες μαζί, κάποια στιγμή κοιμόταν στον καναπέ, τον κοίταξα και είπα: "Αυτός θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου"», είπε στο βίντεο η Υβόννη Μπόσνιακ

Και πρόσθεσε: «Ο Αντώνης σαν άνθρωπος είναι ό,τι πιο δυνατό έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Όσο άδικα και να του έχουν φερθεί, η ψυχή του δεν έχει αλλάξει ποτέ. Μετά από 15 χρόνια που είμαστε μαζί υπάρχει απίστευτη εκτίμηση και σεβασμός».

Ο Αντώνης Ρέμος, εμφανώς συγκινημένος, είπε μετά την προβολή του βίντεο: «Όταν γνώρισα την Υβόννη ήταν όταν ξεκινούσε για μένα ο Γολγοθάς με την ομάδα του Ηρακλή. Μόλις είχα φύγει από την ομάδα και έμπαινα μέσα σε έναν κυκεώνα προβλημάτων. Έχω πληρώσει πολύ ακριβά την επωνυμία. Εκείνο το βράδυ πήγα να πιω ένα ποτό με έναν φίλο μου και, παρόλο που ήμουν χάλια, τελικά βγήκε σε καλό. Είμαστε αχώριστοι, περνάμε τις φάσεις μας, το πιο σημαντικό όμως είναι η αγάπη να συνοδεύεται από σεβασμό και θαυμασμό».