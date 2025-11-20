Γιάννης Τσιμιτσέλης για τα «γαλλικά» στον… αέρα: «Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτά που ακούστηκαν, ήταν ένα δικό μου τραγικό λάθος»

0

«Υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα με το που τελειώνει η εκπομπή, θα ξαναμιλάω όταν θα φτάνω στο σπίτι μου»

Φρόντισε να ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην έναρξη της σημερινής εκπομπής του «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Ο λόγος είναι τα «γαλλικά» του που ακούστηκαν χθες στον... αέρα του ΣΚΑΙ.

«Καλό μεσημέρι όπου… υπάρχει Ελλάδα! Χθες βρεθήκαμε παρεούλα στη Βυτίνα, περάσαμε πολύ όμορφα, αλλά δεν ήταν μια απλή εκπομπή, ήταν απόλαυση! Όλα πήγαν κατ’ ευχήν», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και συνέχισε ως εξής:

«Μην κρυβόμαστε, σχεδόν όλα πήγαν κατ’ ευχήν. Πέρα από τα μικρά τεχνικά προβλήματα που υπήρξαν, υπήρξε και το φινάλε με κάποια “γαλλικά” δικά μου, τα οποία ζητώ συγγνώμη που ακούστηκαν στον αέρα.

Ήταν δικό μου λάθος, τραγικό! Αλλά υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα δεν θα μιλάω καθόλου. Με το που τελειώνει η εκπομπή, θα ξαναμιλάω όταν θα φτάνω στο σπίτι μου».