Η Μάικι Μάντισον πρωταγωνίστρια στη νέα ταινία του Τσάρλι Πόλιντζερ

Θα γίνει μια σκοτεινή μεταφορά του κλασικού διηγήματος του Έντγκαρ Άλαν Πόε, «The Masque of the Red Death»

Ο Τσάρλι Πόλιντζερ (Charlie Polinger) κέρδισε τις εντυπώσεις στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών με το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, με τίτλο «The Plague», μια οπτικά τολμηρή και θεματικά αδιάλλακτη ματιά πάνω στο ψυχολογικό μαρτύριο του εφηβικού εκφοβισμού.

Τώρα, ο σκηνοθέτης, σε συνεργασία με την Α24, ετοιμάζει την επόμενη ταινία του, μια σκοτεινή μεταφορά του κλασικού διηγήματος του Έντγκαρ Άλαν Πόε (Edgar Allan Poe), «The Masque of the Red Death» στην οποία θα πρωταγωνιστήσει η Μάικι Μάντισον (Mikey Madison). Σημειώνεται ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μόλις ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στο «The Social Reckoning» του Άαρον Σόρκιν (Aaron Sorkin).

Σε δηλώσεις του στο GoldDerby, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος αποκάλυψε πως η ταινία βρίσκεται ήδη σε στάδιο προπαραγωγής με τα γυρίσματα να είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Βουδαπέστη...για αναζήτηση τοποθεσιών, καθώς τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν από εδώ τον Φεβρουάριο. Δεν είμαι σίγουρος για το πόσα μπορώ να αποκαλύψω, αλλά θα είναι με την A24 και ναι, η Μάικι Μάντισον κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο» είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι μια ιδιαίτερα δυναμική μαύρη κωμωδία, η οποία κατά κάποιον τρόπο πραγματεύεται επίσης μια επιδημία, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η ιστορία διαδραματίζεται στο Μεσαίωνα κυρίως μέσα σε ένα κάστρο και εξερευνά παρόμοιες ομαδικές δυναμικές. Ωστόσο, κινείται σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο, έχοντας έναν πιο κωμικό χαρακτήρα» εξήγησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Όπως αναφέρει το World of Reel, στη φιλόδοξη παραγωγή η Μάντισον φέρεται να ενσαρκώνει δύο αδελφές που τις χωρίζει η ταξική τους θέση μέσα σε μια παρακμάζουσα αριστοκρατία. Η ιστορία, με φόντο μια επιδημία πανούκλας και το κάστρο ενός πρίγκιπα, λέγεται ότι περιλαμβάνει τα πάντα: από «δράμα εκδίκησης» μέχρι «όργια ποτισμένα με όπιο».

Η Μάντισον μετά το «Anora» απέκτησε τη φήμη της εξαιρετικά επιλεκτικής ηθοποιού διατηρώντας χαμηλό προφίλ παρά την πληθώρα προτάσεων που έχει δεχτεί. Πέρα από τη συμμετοχή της στο πολυσυζητημένο indie φιλμ «Reptilia», οι ταινίες των Σόρκιν και Πόλιντζερ θα αποτελέσουν τα βασικά «οχήματα» της καριέρας της μετά το Όσκαρ — και ίσως και οι δύο να κυκλοφορήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά.

H νέα ταινία του Πόλιντζερ «The Plague» προς το παρόν, προβάλλεται σε επιλεγμένες αίθουσες στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.