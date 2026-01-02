Έμιλυ Κολιανδρή: Όταν έχεις οικογένεια είναι μια δύσκολη πίστα

0

«Είναι αλλιώς να είσαι καλλιτέχνης μόνος σου ή με έναν σύντροφο»

Καλεσμένη στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική» ήταν η Έμιλυ Κολιανδρή, η οποία μίλιησε για τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες του επαγγέλματός της.

Η ηθοποιός στάθηκε στη γοητεία που εξακολουθεί να έχει κάθε νέα δουλειά, αλλά και στο τίμημα που τη συνοδεύει με το πέρασμα των χρόνων. «Δεν έχω καταλάβει ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά και κάθε φορά που πας σε μία καινούργια δουλειά έχει κάτι γοητευτικό. Ειδικά, αν δεν είσαι άνθρωπος της ρουτίνας», ανέφερε.

«Δύο με τρεις φορές τον χρόνο πρέπει να ψάχνεις για εργασία. Όταν έχεις οικογένεια είναι μια δύσκολη πίστα, γιατί φεύγεις την ώρα που τα παιδιά γυρνάνε, είσαι κυρίως απών, δεν έχεις Σαββατοκύριακα», είπε χαρακτηριστικά η πρωταγωνίστρια της «Ηλέκτρας».

Κλείνοντας, η Έμιλυ Κολιανδρή, που είναι παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Χρήστο Λούλη, τόνισε: «Το απολαμβάνεις, αλλά μεγαλώνοντας έχει κι ένα άλλο τίμημα. Είναι αλλιώς να είσαι καλλιτέχνης μόνος σου ή με έναν σύντροφο».