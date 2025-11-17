Ελισάβετ Σπανού: Η εγκυμοσύνη έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία

0

Για την απόφασή της να κάνει παιδί και το χωρισμό της μίλησε μεταξύ άλλων η Ελισάβετ Σπανού με συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Πάντα ήθελα οικογένεια, γιατί μου έχει λείψει η δική μου. Παρ’ όλα αυτά τη φοβόμουν γιατί είμαι παιδί χωρισμένων γονιών… Όταν ήρθε η εγκυμοσύνη, δεν το περίμενα ούτε το επεδίωκα. Αλλά το ήθελα. Για αυτό είχα κάνει και κατάψυξη ωαρίων, ήθελα να κάνω παιδί. Δεν το επεδίωκα, μου προέκυψε», είπε αρχικά η Ελισάβετ Σπανού και συνέχεια η τραγουδίστρια τόνισε:

«Αν και είναι ταμπού, έλεγα αποκλείεται να μείνω έγκυος σε αυτή την ηλικία. Έκανα κατάψυξη ωαρίων στα 39, ξέρω ότι πρέπει να την κάνεις νωρίτερα αλλά εκεί μου τη βάρεσε.

Ένιωσα πιεσμένη και αγχωμένη. Η εγκυμοσύνη έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία. Στην αρχή σοκάρεσαι αλλά μετά όλα κύλησαν ομαλά. Η απόσταση ήταν ο βασικός λόγος που αποφασίσαμε να χωρίσουμε και να συνεχίσω έτσι.

Η συντροφικότητα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν έτσι και που αυτό θα έρθει μόνο του, με τον κατάλληλο τρόπο. Δεν ξέρω αν θα έκανα δεύτερο παιδί… Δεν ξέρω αν ερωτευτώ παράφορα, βρω τον έρωτα της ζωής μου και θελήσω να κάνω το δικό μας παιδί».