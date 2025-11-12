Απάντηση Τσουρού σε Λιάγκα και Λεμπιδάκη: «Φημίζομαι για την αλήθεια και την εντιμότητά μου, δυστυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι»

0

«Είπε στον αέρα ότι εγώ είμαι ψεύτης και είπα ψέματα στον Χάρη»

Θίχτηκε ο Κώστας Τσουρός σε όσα είπαν για εκείνον και την εκπομπή «Το ‘χουμε» τόσο ο πρώην συνεργάτης του, Χάρης Λεμπιδάκης όσο και ο Γιώργος Λιάγκας και απάντησε.

Ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ θέλησε να καταχραστεί λίγο από τον χρόνο της καθημερινής του εκπομπής προκειμένου να μην εκληφθεί η ευγένεια του ως αδυναμία, όπως χαρακτηριστικά διευκρίνισε στην αρχή.

Ειδικότερα, αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, ο Κώστας Τσουρός σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ο Γιώργος Λιάγκας, πριν απ’ οτιδήποτε πει ο Χάρης Λεμπιδάκης, είπε στον αέρα ότι εγώ είμαι ψεύτης και είπα ψέματα στον Χάρη Λεμπιδάκη. Μπορεί μετά να το μάζεψε γιατί κατάλαβε ότι είπε χοντράδα, από κει και πέρα όμως δεν καταλαβαίνω πως ένας παρουσιαστής που έχει καλεσμένο σε μια εκπομπή, για να κάνει μια συνέντευξη, υιοθετεί άκριτα τη μια πλευρά των γεγονότων χωρίς να έχει αναζητήσει την άλλη πλευρά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά στην τηλεόραση ότι, όταν κάνουμε ένα ρεπορτάζ, διασταυρώνουμε τις πηγές μας και τις δυο πλευρές. Κανείς από την ομάδα του και ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας δεν πήρε εμένα να με ρωτήσει και να ζητήσει την άποψη μου.

Παρόλα αυτά, χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί μου, βλέπω σήμερα ότι βγάζει μία ετυμηγορία, ότι εγώ είμαι ψεύτης, το λέει δημόσια και βλέπω στον αέρα πως ο Γιώργος Λιάγκας έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι εγώ είπα ψέματα σε έναν πρώην συνεργάτη μου, χωρίς να ξέρει τη δική μου πλευρά. Δεν γίνεται έτσι το ρεπορτάζ. Επίσης, εγώ φημίζομαι για την αλήθεια και την εντιμότητα μου στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι».