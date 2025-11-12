Ο Χάρης Λεμπιδάκης «άδειασε» τον Κώστα Τσουρό για την απομάκρυνσή του από τον ΣΚΑΪ: «Δεν μου είπε την αλήθεια»

0

«Θα μπορούσε να μου πει κάνουμε περικοπές, έχω ένα πρόβλημα μαζί σου. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε»

Αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο της απομάκρυνσής του από την εκπομπή «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ πο Χάρης Λεμπιδάκης σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Το Πρωινό» Ο δημοσιογράφος χρέωσε τη διαρροή συγκεκριμένου δημοσιεύματος στον Κώστα Τσουρό, ενώ τόνισε πως την απόφαση για το τέλος της συνεργασίας του με την εκπομπή την πήραν από κοινού ο σταθμός και ο παρουσιαστής. Μάλιστα, ο Χάρης Λεμπιδάκης άφησε σαφή υπονοούμενα για διαρροές που γίνονταν και τους προηγούμενους μήνες μέσα από την εκπομπή προς συγκεκριμένα Μέσα.

«Την Τετάρτη το βράδυ βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Την Τετάρτη το πρωί εγώ έκανα ένα ραντεβού στο Φάληρο με την Άλκηστη Μαραγκουδάκη. Ζήτησα εγώ τη συνάντηση. Ήθελα να μου πει την άποψή της για ένα δικό μου πρότζεκτ που θα γίνει από τον Ιανουάριο στην Αμερική και πώς μπορούμε να το ταιριάξουμε και πώς θα μπορούσε να συμβαδίσει με την εκπομπή. Μου είπε λοιπόν η Άλκηστις ότι επειδή αυτό εδώ δεν πάει κι εσύ πιέζεσαι, μήπως βρούμε έναν τρόπο να το λήξουμε το θέμα. Παρ’ όλα αυτά, μίλα με τον Κώστα και το ξαναβλέπουμε», είπε αρχικά ο Χάρης Λεμπιδάκης και συνέχισε:

«Κάνουμε την εκπομπή, τελειώνουμε, πάω στον Κώστα και του λέω “υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Είσαι ευχαριστημένος από μένα; Μου είπε η κ. Μαραγκουδάκη ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές στην εκπομπή αλλά δεν μπορούμε να σου πούμε. Θες να βάλω πλάτη σε όποιες αλλαγές γίνουν να το πάμε παρέα”; Μου λέει “Χάρη μου, εδώ δεν είμαι εγώ ενήμερος, θα το δούμε. Πάμε να κάνουμε την εκπομπή μας, συνεχίσουμε”.

Φεύγω από το ραντεβού και μετά από δύο ώρες βγαίνει αυτό το δημοσίευμα».

Σε αυτό το σημείο, ο Γιώργος Λιάγκας διέκοψε τη ροή του λόγου και παρατήρησε: «Δεν πιστεύω ότι ο Κώστας Τσουρός δεν ήξερε. Ήξερε αλλά δεν σου είπε. Άρα ο Κώστας είχε συμφωνήσει με το κανάλι ότι οι αλλαγές έχουν να κάνουν με εσένα και την Άννα Κανδύλη, ότι δεν θα είστε στην εκπομπή. Και η Μαραγκουδάκη στο πήγε γλυκά και ο Κώστας σου είπε ψέματα».

«Εκ του αποτελέσματος εγώ στεναχωρήθηκα… Το μόνο πράγμα που με έχει στεναχωρήσει με τον Κώστα είναι ότι δεν μου είπε την αλήθεια. Όπως με διεκδίκησε με έναν καφέ και είπα ναι αμέσως, θα μπορούσε να μου πει κάνουμε περικοπές, έχω ένα πρόβλημα μαζί σου. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε.

Βγήκα στην Κατερίνα Καινούργιου και ήμουν πολύ συγκεκριμένος και πολύ προσεκτικός. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ, μετά από αυτό που διάβασα για απομάκρυνση από τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη… η απομάκρυνση είναι ότι το κανάλι θα σε διώξει. Εμένα δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο την Πέμπτη και την Παρασκευή. Με έπαιρναν όλοι οι δημοσιογράφοι μεταφέροντας πολλές πηγές ρεπορτάζ, άλλα ότι βγαίνουν από τον Κώστα, άλλα ότι βγαίνουν από το κανάλι κι εμένα αυτό με ενόχλησε. Διώξτε με.

Τη Δευτέρα το πρωί πήρα την Άλκηστη, μιλήσαμε 10 λεπτά, με ευχαρίστησαν τα στελέχη του καναλιού για το πόσο κύριος είμαι, ένιωσα ότι τους έφυγε ένας βραχνάς», εξομολογήθηκε ο Χάρης Λεμπιδάκης.

«Εδώ λήφθηκε μια απόφαση. Πιστεύεις είναι μια απόφαση του ΣΚΑΪ ή απόφαση του Κώστα;», ρώτησε ο Γιώργος Λιάγκας. «Είναι κάτι ενδιάμεσο», απάντησε ο Χάρης Λεμπιδάκης και αποκάλυψε στη συνέχεια:

«Επειδή γενικά υπήρχαν διαρροές μέσα από το στρατόπεδό μας κι εγώ αναρωτιόμουν πώς γίνεται να φεύγουν πράγματα από εδώ μέσα; Δεν πάει να πει ότι το έκανε ο Κώστας…».