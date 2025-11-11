Βασίλης Ζούλιας: Ζήτησα βοήθεια από ειδικούς και δεν πίνω εδώ και 32 χρόνια

0

«Οι πειρασμοί σήμερα είναι τα γλυκά και τα αλμυρά. Δε θέλω να πιω πια»

Για τον εθισμό που είχε παλαιότερα στο αλκοόλ μίλησε μτεαξύ άλλων ο Βασίλης Ζούλιας στην εκπομπή «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο. Ο σχεδιαστής εξήγησε πως εδώ και 32 χρόνια έχει κόψει τελείως το ποτό.

«Οι πειρασμοί σήμερα είναι τα γλυκά και τα αλμυρά. Δε θέλω να πιω πια. Δεν πίνω 32 χρόνια. Δεν υπάρχει το ένα ποτήρι», είπε αρχικά ο Βασίλης Ζούλιας και συνέχισε ως εξής:

«Το ένα είναι πάρα πολύ και τα χίλια δεν είναι ποτέ αρκετά λένε. Το ένα, δεν υπάρχει στην εθισμένη προσωπικότητα, οπότε το κόβεις μαχαίρι και είναι πανεύκολα τα πράγματα.

Και βέβαια ζητάς και βοήθεια από ειδικούς ανθρώπους για να τα καταφέρεις. Φυσικά και ζήτησα βοήθεια από ειδικούς. Δε γίνεται αλλιώς».