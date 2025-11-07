Ζωή Κρονάκη: «Υπέμεινα συμπεριφορές που δεν μου άρεσαν, μέχρι το όριο της δικής μου αξιοπρέπειας»

0

«Πιστεύω ότι από την στιγμή που είσαι ένας ενήλικας, οφείλεις να βάλεις το όριο στον εαυτό σου»

Η Ζωή Κρονάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Status» με τον Κωνσταντίνο Καμέα. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, μίλησε ανοιχτά για τη στάση της απέναντι στην τηλεόραση και τις συμπεριφορές που έχει βιώσει στον χώρο.

Αρχικά, η Ζωή Κρονάκη είπε ότι «εμένα με ενοχλεί η έλλειψη παιδείας, όχι μόνο εκπαίδευσης, γιατί και η εκπαίδευση για μένα είναι σημαντικό κομμάτι και γνώσεων στο κομμάτι της παρουσίασης, αλλά αν αντιπαρέλθω αυτού, θα σου πω ότι και η έλλειψη παιδείας με ενοχλεί πάρα πολύ και υπάρχει αυτούς τους παρουσιαστές».

Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι από την στιγμή που είσαι ένας ενήλικας, οφείλεις να βάλεις το όριο στον εαυτό σου. Το πως αντιμετωπίζει ο άλλος δηλαδή, είναι καθρέφτης ξεκάθαρα. Από κει και έπειτα υπήρξαν συμπεριφορές που με στεναχώρησαν και μετά έπρεπε να τις επεξεργαστώ.

Υπέμεινα συμπεριφορές ως πιτσιρίκα που δεν μου άρεσαν μέχρι το όριο της δικής μου αξιοπρέπειας του που εγώ έβαζα τον πήχη, που ήταν το red flag που λένε και οι νέοι τώρα. Εντάξει, το έχουμε μάθει κι αυτό. Επομένως δεν μου κόστισε ιδιαίτερα, γιατί είχα εγώ το δικό μου. Πήγε εκεί. Αν με ρωτήσεις γιατί δεν μίλησα εκείνη τη στιγμή, δεν είχα ακόμα τα κότσια να μιλήσω».

Στη συνέχεια, η Ζωή Κρονάκη είπε: «Το έκανα όμως αργότερα στην τηλεόραση. Ο τηλεθεατής έχει το τηλεκοντρόλ στο χέρι του και έχει και τη δύναμη και έχει και την ευθύνη του τι θα επιλέξει. Εγώ είμαι της άποψης ότι έχουμε εκπαιδεύσει τον τηλεθεατή να βλέπει συγκεκριμένα πράγματα και να αρέσκεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Προτιμώ να είμαι σε μία εκπομπή με ωραίο περιεχόμενο, παρά να είμαι σε μία εκπομπή που δεν μου αρέσουν τα θέματα που θα διαχειριστώ και κάνουν υψηλά νούμερα τηλεθέασης».