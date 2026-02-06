Γιώργος Κακούσης: Όλες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες, από συναδέλφους έμαθα ότι εμφανίζομαι ως ύποπτος

0

Φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση που αφορά και τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο

Το απόγευμα της Παρασκευής ο Γιώργος Κακούσης γνωστοποίησε ότι είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση που αφορά και τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Μάλιστα, μέσα από τα social media, ο παρουσιαστής του ΕΡΤnews επισήμανε είναι ήδη σε ισχύ η δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών με διάταξη της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Ο Γιώργος Κακούσης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την παρακάτω ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων.

Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες.

Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο. Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τώρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς», ανέφερε ο Γιώργος Κακούσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, η φημολογία για εμπλοκή του στην υπόθεση Παναγόπουλου προκάλεσε τριγμούς στο Ραδιομέγαρο της της ΕΡΤ με τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή Γιώργο Κακούση να ενημερώνεται πως, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η σχετική έρευνα, δεν θα βρίσκεται στο πλευρό της Νικολέττας Κρητικού στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Live Now.