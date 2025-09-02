Ζωή Κρονάκη: Ο γιος μου ήταν το τελευταίο μου ωάριο

0

«Ναι, τρομερό. Είναι αυτό συμπαντικό;»

Στο vidcast που παρουσιάζει η Μαντώ Γαστεράτου στο Youtube ήταν καλεσμένη η Ζωή Κρονάκη, η οποία αναφέρθηκε στην περίοδο που έμεινε έγκυος αποκαλύπτοντας πως ο γιος της, Γιώργος ήταν το τελευταίο της ωάριο που γονιμοποιήθηκε τελικά.

«Γεννιόμαστε με έναν συγκεκριμένο αριθμό ωαρίων και είναι προδιαγεγραμμένο αυτό το πράγμα. Εγώ έχω περάσει άπειρες ώρες στα διάφορα forums για πολλά, όπως για το πως θα μείνω έγκυος στο δεύτερο παιδί και άλλα. Ήμουν από αυτές τις μανάδες, είχα μπει πολύ βαθιά σ’ αυτό το κομμάτι», είπε η Ζωή Κρονάκη και συνέχισε:

«Είχα πάρει τον γυναικολόγο μου και του είπα "ωραία, ξεκινάω ορμονοθεραπεία, έχω τρεις μήνες καθυστέρηση". Μου είπε να κάνω ένα τεστ εγκυμοσύνης και δεν μου έδινε ορμόνες, "αφού ξέρεις ότι αποκλείεται" του έλεγα αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά το εξής. Ήμουν μέσα σε ένα κομμωτήριο , ήταν ένα φαρμακείο απέναντι και πήγα να πάρω ένα τεστ εγκυμοσύνης μονό. Στις επτά το απόγευμα, λοιπόν, το έκανα και είδα πως ήταν η περίπτωση Γ, "προχωρημένη εγκυμοσύνη" διάβασα.

Ήταν το τελευταίο μου ωάριο, ο Γιώργος. Το πιστεύω ακράδαντα. Και επιστημονικά ακόμη, όπως μου είπε ο γιατρός ότι. Δηλαδή άρχισα και πήγαινα και έκανα κάποιους υπερήχους και… δεν υπήρχε άλλο ωάριο. Ναι, τρομερό. Είναι αυτό συμπαντικό; Είναι αυτό ότι θα γίνει; Ότι δηλαδή αν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει. Τρομερό».