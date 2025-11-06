Παναγιώτα Βλαντή: Όλοι οι ηθοποιοί θέλουμε να έχει ανταπόκριση στον κόσμο αυτό που κάνουμε

0

«Μου έχει τύχει να πω "ναι" σε σειρά που μου άρεσε αρχικά και να μην κάνει νούμερα. Ένιωθα χάλια»

Για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινίας «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις Μωρή» μίλησε η Παναγιώτα Βλαντή με συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day».

«Είναι κριτήριο για μια δουλειά οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεσαι. Έχει συμβεί να πω όχι σε κάτι που ήθελα να το κάνω αλλά είχε ανθρώπους που θα με δυσκόλευαν. Αν ξέραμε τη “συνταγή”, θα κάναμε μόνο επιτυχίες. Μου έχει τύχει να πω "ναι" σε σειρά που μου άρεσε αρχικά και να μην κάνει νούμερα. Ένιωθα χάλια. Τους έλεγα "μη μου λέτε τα νούμερα", είναι στενάχωρο για όλους τους ηθοποιούς», απάντησε η Παναγιώτα Βλαντή.

«Και τώρα στην ταινία θέλουμε να κάνουμε εισιτήρια. Όλοι οι ηθοποιοί θέλουμε να έχει ανταπόκριση στον κόσμο αυτό που κάνουμε. Δεν κάνουμε ελιτίστικο θέατρο. Είναι δύσκολο να παίζεις με 5-10 άτομα, δεν το διαχειρίζεσαι εύκολα, όπως και το να κάνεις 10-12 ώρες γύρισμα και να μην κάνει νούμερα η σειρά. Το ζητούμενο είναι να κάνουμε δουλειά για τον κόσμο», υπογράμμισε η ηθοποιός.

«Δεν υπάρχει μυστικό επιτυχίας τον έγγαμο βίο, θέλει δουλειά η σχέση, να μην επαναπαύεσαι. Όταν φύγει ο θαυμασμός σου για τον άλλο, εκεί κάτι σημαίνει. Δεν πρέπει να ησυχάζεις και να θεωρείς τίποτα δεδομένο και να μην σε παίρνει μπάλα η ρουτίνα», παραδέχτηκε η Παναγιώτα Βλαντή για την προσωπική της ζωή, ενώ τόνισε πως υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στην υποκριτική.