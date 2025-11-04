Άννα Μπεζάν: Παραλίγο να χάσω τη δεξιά μου ωοθήκη, αφαίρεσα μια κύστη 22 εκατοστών

0

«Μην αμελείτε το ραντεβού στον γυναικολόγο»

Τη σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να της γίνει αφαίρεση μίας αρκετά μεγάλης κύστης αποκάλυψε η Άννα Μπεζάν στην κάμερα του Happy Day και τη δημοσιογράφο, Χριστιάνα Κοχλατζή.

«Πριν λίγο καιρό έκανα μια επέμβαση. Αφαίρεσα μια κύστη 22 εκατοστών. Πονούσα πολύ και δεν ήξερα το λόγο. Πήγα στο γιατρό μου να συζητήσω για το ενδεχόμενο 2ου παιδιού κι ανακάλυψα ότι είχα κύστη», εξομολογείται η Άννα Μπεζάν.

«Μην αμελείτε το ραντεβού στον γυναικολόγο. Παραλίγο να χάσω τη δεξιά μου ωοθήκη», υπογράμμισε η ηθοποιός, στέλνοντας το δικό της μήνυμα.

«Δεν σκεφτόμαστε ακόμα το ενδεχόμενο ενός ακόμη παιδιού. Έχω ένα γονίδιο και θα πρέπει να κάνω εξωσωματική. Στην προηγούμενη εγκυμοσύνη δεν έκανα εξωσωματική», επισημαίνει στη συνέχεια της κουβέντας η Άννα Μπεζάν.

«Τρώω πάρα πολύ αλλά αυτά που τρώω δεν έχουν ιδιαίτερες θερμίδες. Θα φάω λαχανικά και ρυζογκοφρέτες. Αυτός είναι ο γευστικός μου κάλυκας. Σηκώνομαι 6μιση-7 το πρωί και κάθομαι πάλι το βράδυ. Θα ήθελα να πάρω πάνω παραπάνω 5-6 κιλά», σημειώνει και παραδέχεται:

«Είχαμε κάνει τάμα στην Παναγία της Τήνου με την πεθερούλα μου για το θέμα υγείας της κόρης μου. Ήρθαμε πολύ κοντά στους Αγίους και το Θεό».