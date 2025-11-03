Νίκος Ψαρράς: «Ο Γιώργος Κιμούλης με έβγαλε στο θέατρο, είναι δύσκολο αλλά εδώ μιλάμε για ένα συμβάν»

0

Καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα στο ξεκίνημα της εβδομάδας ήταν ο Νίκος Ψαρράς. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο του στη νέα σειρά του ΑΝΤ1, «Ο Δικαστής», αναφέρθηκε όμως και στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Γιώργο Κιμούλη και την Ζέτα Δούκα.

«Θα προτιμούσα να μην πηγαίναμε στα δικαστήρια, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πηγαίνω αυτό το διάστημα και κάνω γυρίσματα στο Εφετείο, είναι ωραίο να επισκέπτεσαι αυτά τα μέρη για γύρισμα. Το να έρθει η καθημερινότητα και να πρέπει να πηγαίνεις και να ξαναζείς και να ξαναλές όλες αυτές τις ιστορίες και να σε ρωτούν συνέχεια για 4 ώρες, να προσπαθούν να σε παγιδεύσουν, να σε μπερδέψουν… δεν είναι ευχάριστα πράγματα», είπε ο Νίκος Ψαρράς και συνέχισε:

«Δεν ξέρω αν υπάρχει δικαίωση, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχει μια έφεση από την άλλη πλευρά, Υπάρχουν πάρα πολλά ποινικά και από τις δύο μεριές και στη μέση είμαστε εγώ και η Δώρα Χρυσικού. Θα ευχόμουν να τελειώσει εξωδικαστικά, θα μπορούσε αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Συνήθως, με μια συγγνώμη νομίζω, με μια ειλικρινή συγγνώμη λύνονται πολλά θέματα. Το θέμα είναι ποια μεριά θα ζητήσει αυτή τη συγγνώμη, γιατί εμείς λέμε να την ζητήσει ο κ. Κιμούλης, ο κ. Κιμούλης λέει να ζητήσει η κ. Δούκα κι εμείς. Γι’ αυτό και στα αστικά δικαστήρια υπάρχουν διαμεσολαβητές για να αποφευχθεί η δίκη. Είναι μια χρονοβόρα, δύσκολη κατάσταση, κοστίζει πολλά λεφτά. Από την άλλη, όμως, οι δικηγόροι σε ωθούν να πας σε δίκη».

«Με τον Γιώργο Κιμούλη όλο αυτό το διάστημα έχουμε βρεθεί μόνο στο δικαστήριο. Είναι δύσκολο γιατί ο Κιμούλης εμένα με έβγαλε στο θέατρο… και είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Εδώ μιλάμε για ένα συμβάν, δε μιλάμε για το τι σχέση είχαμε ή για το τι πιστεύω γι’ αυτόν σαν ηθοποιό και ότι τον θαυμάζω. Εδώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη στιγμή κι εκεί πρέπει να πεις αυτά που είδες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ψαρράς.