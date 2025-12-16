Ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθαρίζει για το θέμα του τραγουδιστή: Δεν είναι ο Ρόκκος

0

«Αν ήθελα να φωτογραφήσω το ποιος είναι, θα το είχα κάνει»

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε έναν πρόλογο για το θέμα με τον δημοφιλή τραγουδιστή, που όπως φαίνεται θα γίνουν καταγγελίες εις βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο γνωστός παρουσιαστής και οικοδεσπότης του «Πρωινού» εξήγησε, μεταξύ άλλων, πως δεν πρόκειται για τον Στέλιο Ρόκκο, όπως κυκλοφόρησε χθες.

«Αν ήθελα να φωτογραφήσω το ποιος είναι, θα το είχα κάνει. Πώς προέκυψε τώρα ότι είναι από νησί και είναι ο Ρόκκος;

Ούτε ο Ρόκκος είναι, ούτε από νησί είναι ο τραγουδιστής αυτός, όπως γνωρίζω. Και δεν είναι ο Ρόκκος σίγουρα», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.