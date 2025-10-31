Μαρία Αντωνά για την σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα: «Είμαι πολύ ερωτευμένη»

0

Για τη ζωή της, την επαγγελματική της πορεία, τα παιδικά της χρόνια, αλλά και τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα μίλησε η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», όπου ήταν καλεσμένη.

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε τη μεγαλύτερή της αγάπη: «Η μεγαλύτερή μου αγάπη ήταν η μουσική. Χαίρομαι που τα κατάφερα. Είμαι στο ραδιόφωνο δέκα χρόνια και μακάρι να είμαστε καλά, να περνούν τα χρόνια και να είμαστε υγιείς».

Αναφερόμενη στα πρώτα της βήματα στα media, εξήγησε: «Παντού, όπου κι αν πήγαινα, με παρουσίαζαν ως “η γνωστή DJ”, χωρίς να δίνουν σημασία σε οτιδήποτε άλλο έκανα. Ήταν κάτι που προσπάθησα να μετριάσω, για να δώσω περισσότερη έμφαση στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ώστε να μην έχω μόνο αυτόν τον τίτλο».

Όσο για τον Γιώργο Λιάγκα, η γνωριμία τους, αποκάλυψε: «Είχαμε γνωριστεί πριν από μια οκταετία. Είχα κάνει ένα δοκιμαστικό για την εκπομπή που παρουσίαζε τότε στον ΑΝΤ1. Ήμουν από τα πρόσωπα που μου είχε τηλεφωνήσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, πίστευε ότι θα ταίριαζα πολύ στο concept της εκπομπής, οπότε η πρώτη μας γνωριμία είχε γίνει τότε. Τότε δεν είχα πάρει τη θέση, είχε επιλεχτεί η Νικολέττα Ράλλη».

Η Μαρία Αντωνά μίλησε επίσης για τα παιδικά της χρόνια και τις αλλαγές που προέκυψαν μετά τον χωρισμό των γονιών της: «Ήμουν αγοροκόριτσο, έκανα παρέα μόνο με αγόρια και ασχολήθηκα με τον στίβο, όπου είχα αρκετά μετάλλια. Όμως τα πράγματα ήρθαν διαφορετικά, γιατί οι γονείς μου χώρισαν κι έτσι αναγκάστηκα να αλλάξω πόλη. Η μητέρα μου γνώρισε έναν υπέροχο άνθρωπο, που είναι η δεύτερη πατρική μου φιγούρα. Πήρα πολλή αγάπη και του χρωστάω πολλά — αυτός με μεγάλωσε, με σπούδασε και γι’ αυτό ασχολήθηκα με την λογιστική. Δεν ήθελα να του χαλάσω χατίρι· ήταν κάτι που ήθελε και εργαζόταν πάνω στην οικογενειακή μας επιχείρηση».

Σήμερα, όπως λέει η ίδια, απολαμβάνει μια πιο ήρεμη περίοδο στη ζωή της: «Πάντα ονειρευόμουν να είμαι σε ένα ζεστό σπίτι, να μαγειρεύω, να είμαστε φίλοι, παρέα, να έχουμε τέτοιες στιγμές. Είμαι σε μια τέτοια φάση τώρα».

Μάλιστα, για την σχέση της, η ξεκαθάρισε: «Για να είμαι εκεί που είμαι, είμαι ερωτευμένη».

Για τον Γιώργο Λιάγκα, τόνισε: «Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι είναι απλά πολύ ειλικρινής και δεν υποκρίνεται για να είναι αρεστός — αυτό θέλει πολλή τόλμη. Δεν είναι κάτι που με χαροποιεί να βλέπω hate για τον Γιώργο, και όχι μόνο για εκείνον. Ο κόσμος πρέπει να γίνει λίγο πιο ελαστικός και με περισσότερη ενσυναίσθηση».

Όσο για τη μαγειρική της, σημείωσε: «Έχω πολλές σπεσιαλιτέ, αλλά το κόκκινο μοσχαράκι είναι το αγαπημένο του Γιώργου. Το τρώει με ρύζι!». Και, με χαμόγελο, συμπλήρωσε: «Η αγάπη του Γιώργου είναι η θάλασσα, του κάνω πλάκα και του λέω “είσαι όλη μέρα μέσα στη θάλασσα!”».