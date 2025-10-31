Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: «Θα έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου να τον βοηθήσω»

0

Για την φιλία που τον συνδέει με τον συνάδελφο του, Πέτρο Φιλιππίδη, αλλά και για τις υποθέσεις εκδικητικής πορνογραφίας μίλησε ο Μάνος Ιωάννου στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό»

«Είμαστε φίλοι με τον Πέτρο Φιλιππίδη, μιλάμε γενικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να είναι καλά και εγώ του εύχομαι τα καλύτερα. Είναι φίλος μου, τον αγαπάω και εννοείται ότι θα έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τον βοηθήσω», είπε ο Μάνος Ιωάννου.

Όσον αφορά, δε, τις υποθέσεις εκδικητικής πορνογραφίας, ο ηθοποιός τοποθετήθηκε ως εξής. «Όταν γίνεται κάτι, νομίζω πως γίνεται με συναίνεση. Από τη στιγμή που το δέχεται ο άλλος μετά, ό,τι και να γίνει, έχουν και οι δυο ευθύνη. Το κάνουμε εμείς οι δύο, το βιντεοσκοπούμαι και μετά, ναι, υπάρχει περίπτωση ο άλλος να το δείξει. Οπότε αυτός που το κάνει, καλύτερα να το σκέφτεται καλύτερα και να το φιλτράρει καλύτερα στο μυαλό του. Τι, έχετε περάσει μια ζωή μαζί και τον εμπιστεύεσαι;».