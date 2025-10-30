Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ με το έργο «Every Brilliant Thing»

0

Το έργο ακολουθεί έναν άνδρα που δημιουργεί μια λίστα με «υπέροχα πράγματα» για να φτιάξει τη διάθεση της αυτοκτονικής μητέρας του

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ την άνοιξη με το έργο «Every Brilliant Thing».

Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε διάσημος υποδυόμενος τον Χάρι Πότερ σε οκτώ δημοφιλείς ταινίες της κινηματογραφικής σειράς, κέρδισε το πρώτο του βραβείο Tony για την αναβίωση του «Merrily We Roll Along» του 2023, στο οποίο πρωταγωνίστησε μαζί με τους Τζόναθαν Γκροφ και Λίντσεϊ Μέντεζ.

Ο Ράντκλιφ έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ στο έργο «Equus» του 2007 και επέστρεψε στη σκηνή αρκετές φορές όλα αυτά τα χρόνια σε παραστάσεις όπως το «How to Succeed in Business Without Really Trying», το «The Cripple of Inishmaan» του Μάρτιν ΜακΝτόνα και το «The Lifespan of a Fact».

Το «Every Brilliant Thing» γράφτηκε από τον θεατρικό συγγραφέα Ντάνκαν Μακμίλαν σε συνεργασία με τον Βρετανό κωμικό Τζόνι Ντόναχο, που πρωταγωνίστησε πρώτη φορά στο θεατρικό έργο. Η πρεμιέρα αναμένται στις 12 Μαρτίου στο Θέατρο Hudson του Μπρόντγουεϊ.

Σε σκηνοθεσία του Τζέρεμι Χέριν, το έργο ακολουθεί έναν άνδρα που δημιουργεί μια λίστα με «υπέροχα πράγματα» για να φτιάξει τη διάθεση της αυτοκτονικής μητέρας του. Η παράσταση σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, περιγράφεται ως «ενθουσιώδης και συγκινητική». «Τα πάντα περιγράφονται μέσα από μια λίστα με κάθε υπέροχο, όμορφο και ευχάριστο πράγμα - μεγάλο, μικρό και όλα τα ενδιάμεσα - που κάνουν τη ζωή να αξίζει να τη ζεις» σημειώνεται.

Αν και χαρακτηρίζεται «one man show», το «Every Brilliant Thing» περιλαμβάνει τη συμμετοχή του κοινού.

Το έργο έκανε το ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών του Εδιμβούργου (Edinburgh Festival Fringe) το 2014 και έκτοτε έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, με παραστάσεις σε περισσότερες από 80 χώρες.