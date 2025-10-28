Γιάννης Χατζηγεωργίου: Στην αρχή μου άρεσε ο Πέτρος Φιλιππίδης, αλλά μετά τον σιχάθηκε η ψυχή μου

0

Kαι για τον Πέτρο Φιλιππίδη απάντησε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου στη διαδικτυακή εκπομπή «kako’s κείμενα».

«Στο Survivor πήγα επειδή δεν είχα λεφτά και χρωστούσα», είπε αρχικά ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και στη συνέχεια, είπε:

«Στην αρχή μου άρεσε ο Πέτρος Φιλιππίδης, αλλά μετά τον σιχάθηκε η ψυχή μου. Άρχισα να τον βλέπω διαφορετικά και στους ρόλους».

Για το αν θα κάνει το επόμενο βήμα με τη σύντροφό του, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου απάντησε: «Με τη σύντροφό μου δεν θα παντρευτούμε ποτέ, θέλει ακόμα δουλειά η σχέση μας».