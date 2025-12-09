Το δράμα του Πέτρου Φιλιππίδη: «Είμαι έξι μήνες άστεγος και έχω καταστραφεί οικονομικά»

0

Τι έδειξε το πόρισμα για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο σπίτι του στα Πατήσια

Στο «Πρωινό» μίλησε ο Πέτρος Φιλιππίδης, μετά την έκδοση του πορίσματος για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο διαμέρισμά του στα Πατήσια.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης δήλωσε έξαλλος, καθώς δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική και πως μαθαίνουν τα προσωπικά τους δεδομένα από την τηλεόραση.

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, είναι έξι μήνες άστεγος και είναι πολύ θυμωμένος με αυτό. Φιλοξενείται σε συγγενικά σπίτια με την Ελπίδα Νίνου, χωρίς τα ρούχα τους, γιατί έχουν καεί..», είπε μεταξύ άλλων ο Πάνος Κατσαρίδης.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι είναι έξι μήνες άστεγος και έχει καταστραφεί οικονομικά, καθώς το διαμέρισμα όπου διέμενε με την Ελπίδα Νίνου χρειάζεται μήνες για να φτιαχτεί.

Τι έδειξε το πόρισμα για τη φωτιά

Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στο πόρισμα αναφέρεται ότι δεν ήταν εμπρησμός, αλλά κάποιο ατύχημα το οποίο μπορεί να προσκλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα.

Σημειώνεται ότι το διαμέρισμα όπου διέμενε ο Πέτρος Φιλιππίδης στο κέντρο της Αθήνας υπέστη σοβαρές ζημιές, καθώς καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο δωμάτια. Τον ηθοποιό ειδοποίησε μια γειτόνισσα, η οποία είδε φωτιά στην τέντα του πίσω μπαλκονιού.

Μόλις αντιλήφθηκε ότι το σπίτι καιγόταν, ο Πέτρος Φιλιππίδης κάλεσε την Άμεση Δράση και μετέβη σε κατάστημα στο ισόγειο της πολυκατοικίας.