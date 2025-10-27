Μυρτώ Αλικάκη για τον θάνατο: «Εύχομαι να φύγω εύκολα και γρήγορα»

0

«Με τον θάνατο νιώθω ότι τους αγαπημένους ανθρώπους κάπως τους κουβαλάμε»

Στον αέρα της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Μυρτώ Αλικάκη εξέφρασαν τις απόψεις τους για τον θάνατο.

«Δεν έχω τη φαντασίωση του να τα εκατοστίσω, αλλά εύχομαι να φύγω εύκολα και γρήγορα. Πιο πολύ αυτό με ανησυχεί. Με τον θάνατο νιώθω ότι τους αγαπημένους ανθρώπους κάπως τους κουβαλάμε. Και αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό. Εγώ δεν θέλω τους ανθρώπους να ταλαιπωρούνται.

Όλοι έχουμε μια άμυνα απέναντι στον θάνατο. Εγώ έχω τη θεωρία πως ότι είναι προτετελεσμένο και δεν μπορείς να το αποφύγεις, γλιτώνεις πολύ χρόνο και κόπο να το αποδεχτείς», είπε η Μυρτώ Αλικάκη.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος ανέφερε από την πλευρά του: «Η νονά μου το είχε πει αυτό – η οποία έχει φύγει από τη ζωή – τι λένε οι άνθρωποι που το μέλλον είναι άγνωστο αφού το μόνο γνωστό είναι το μέλλον. Τέλος πάντων, τη θυμήθηκα τώρα. Η νονά μου ήταν από τα πιο αγαπημένα άτομα στον κόσμο. Πραγματικά, η νονά και οι θείες».