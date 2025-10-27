Έλενα Χριστοπούλου: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν ήταν η πιο στενή μου συνεργάτιδα

0

«Σήμερα αντιμετωπίζω τον φόβο μου κατάματα»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν η Έλενα Χριστοπούλου και μίλησε για τον μεγαλύτερο φόβο της, αλλά και για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Για εμένα έχεις φωνάξει. Μαζί μου όχι. Εγώ σήμερα αντιμετωπίζω τον φόβο μου κατάματα κι εσένα σε έχω λίγο φοβηθεί. Έχω περάσει πολλά πρωινά με δυσκολία όταν υπήρχε όλη αυτή η ιστορία. Κι επειδή πίσω από μια κάμερα υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν και αλήθειες και ψέματα… όταν βλέπεις από το σπίτι σου να λένε πράγματα και να εικάζουν, να μιλάνε για σένα χωρίς εσένα… Δεν σου κρύβω ότι σήμερα αντιμετωπίζω τον φόβο μου κατάματα», είπε η Έλενα Χριστοπούλου.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε πως προφανώς αναφέρεται στο θέμα της δικαστικής διαμάχης με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και κάπως έτσι άρχισε η κουβέντα…

«Στην τηλεόραση είναι καλό να λέμε ωραία πράγματα και όταν έρθει η στιγμή να λυθούν κάποια, θα λυθούν εκεί που πρέπει. Εγώ έχω τη δική μου στάση και πλευρά και δεν θα την πω δημόσια. Εκεί που πρέπει να μιλήσω θα μιλήσω αν και όταν έρθει η ώρα. Θα λήξει όπως λήγουν όλα.

Είμαι ένας άνθρωπος που έχει 20-25 ανθρώπους κάτω από τις επαγγελματικές του φτερούγες που πάνε όλοι πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι’ αυτό και αυτή θα είναι από εδώ και πέρα η στάση μου σε όλα. Θα μιλάω μόνο για το καλό», εξομολογήθηκε η Έλενα Χριστοπούλου και συνέχισε:

«Εγώ έχω φερθεί πάρα πολύ καλά. Θέλω να κοιτάω τον άλλον στα μάτια και να είμαι καθαρή. Τι γίνεται πίσω από ένα σπίτι και από ένα γραφείο, γίνονται πράγματα που μόνο οι πρωταγωνιστές τα ξέρουν».

Ερωτηθείσα για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Έλενα Χριστοπούλου είπε: «Δεν ήταν η πιο στενή μου συνεργάτιδα. Οι πιο στενοί μου συνεργάτες παραμένουν κοντά μου και αυτή είναι η μεγαλύτερη μου χαρά και δικαίωση. όλο το υπόλοιπο θα βρεθεί εκεί που πρέπει να βρεθεί και θα πάρει την υπόσταση που του αξίζει».

«Ήσουν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ο φόβος μου. Όχι γι’ αυτά που ξέρεις. Γι’ αυτά που δεν ξέρεις και που θα πρέπει κάποια στιγμή οι άνθρωποι να γνωρίζουν και να τα βάλουν λίγο κάτω», κατέληξε, αναφερόμενη στον Γιώργο Λιάγκα.